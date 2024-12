Dopiero kilka tygodni po zakończeniu 11. edycji "Rolnik szuka żony" Ania zdecydowała się zorganizować Q&A i odpowiedzieć na pytania fanów. Wiele z nich dotyczyło programu, życia prywatnego, ale również i innych uczestników show. Teraz ukochana rolnika zdradziła całą prawdę o Michale i Adzie. Ania nie zamierzała tego ukrywać!

Reklama

Ania z "Rolnik szuka żony" ujawniła prawdę o Michale i Adzie

Miłość Ani i Marcina z 11. edycji "Rolnik szuka żony" kwitnie każdego dnia, co mogliśmy zobaczyć w świątecznym odcinku. Jeszcze w programie rolnik zdecydował się wyznać swoją miłość ukochanej, a ona bez wahania to odwzajemniła. Oboje byli ulubieńcami widzów, którzy do dziś chętnie śledzą ich losy w mediach społecznościowych. Co jakiś czas para chwali się wspólnymi kadrami, a fani zasypują ich komplementami. Ostatnio uczestniczka show po raz pierwszy zdecydowała się na zorganizowanie Q&A (pytania i odpowiedzi) na swoim profilu na Instagramie, a internauci nie mieli oporów przed zadawaniem nurtujących ich pytań. Ania z "Rolnika" zabrała głos nawet w sprawie ślubu i rozwiała wszystkie wątpliwości w tym temacie. Ukochana rolnika otrzymała również pytania dotyczące programu i innych uczestników show. To miała do powiedzenia na temat Adrianny i Michała z 9. edycji miłosnego hitu TVP.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

W świątecznym odcinku miłosnego hitu TVP zobaczyliśmy m.in. Anię i Marcina oraz Dominikę i Rafała z 11. edycji, ale nie zabrakło również uczestników z poprzednich sezonów. Wszyscy wyglądali na bardzo zakochanych i cieszyli się tym, że dzięki programowi poznali miłość swojego życia. Jednak widzów zaniepokoiła jedna para po świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", a chodziło dokładnie o Michała i Adriannę. Teraz podczas "Q&A" Ania zdradziła, jakie wrażenie zrobiła na niej para.

Poznaliśmy się podczas nagrywania odcinka świątecznego i są bardzo fajnymi osobami i cudowną wspierającą się parą – zdradziła Ania.

Instagram @ania_ce_

Ada i Michał poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony" i zaledwie rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Widzowie ich uwielbiali, więc nie mogłoby ich zabraknąć w świątecznym odcinku. Michał napisał nawet wyjątkowy wiersz dla Ady, która przyznała, że jeszcze nigdy nie słyszała nic piękniejszego. Oboje również przyznali, że chcą dalej budować swoją relację i zobaczyć co przyniesie dla nich przyszłość. Co najważniejsze obie pary mają się dobrze, a my już nie możemy doczekać się, aby usłyszeć od nich jakieś radosne wieści!

A wy czekacie już na 12. edycje "Rolnik szuka żony?

Reklama

Zobacz także: Internautka do Ani z "Rolnika": "Rozstałaś się z Marcinem?" Jest szczery komentarz uczestniczki!