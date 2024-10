Asia i Rafał z "Love Island" byli finalistami dziewiątej edycji randkowego show. W programie stworzyli parę, która wywoływała skrajne emocje- widzowie bardzo pozytywnie komentowali zachowanie Rafała i ostro krytykowali Asię. Co ciekawe, pod koniec programu dostało się również Rafałowi. Wszystko za to, że nie bronił przed resztą grupy Zuzę i Jarka. Teraz uczestnik w rozmowie z Party.pl podsumował całą sytuację. Powiedział za dużo?

Rafał z "Love Island" szczerze o wydarzeniach w 9. edycji

Chociaż dziewiąta edycja zakończyła się już kilka miesięcy temu to fani wciąż śledzą losy uczestników hitu Polsatu. Ostatnio udało nam się porozmawiać z jedną z par, które znalazły się w wielkim finale randkowego show. Okazało się wówczas, że Asia i Rafał z "Love Island" wybrali już imię dla dziecka. To jednak nie koniec. Byli uczestnicy hitu prowadzonego przez Karolinę Gilon, w rozmowie z reporterką Party.pl odnieśli się do tego, jak zostali pokazani w programie i jakie komentarze przeczytali później na swój temat. Rafał z "Love Island" odniósł się do sytuacji po której fani źle go ocenili i do hejtu po programie.

U Asi było grubo, u mnie mniej. Chyba przed ostatnim odcinkiem się zaczęły się jakieś zawirowania. Ja widziałem więcej, też o tym mówiłem. Nie chcę tego poruszać bo to jest taki temat na który niestety nie mogę mówić bo pewnie bym dostał karę więc nie ma to sensu. Ja wiem swoje. Myślę, że czas pokazał komu naprawdę na kim zależało, a kto tam był, po to żeby być. Szybko to się wyjaśniło wyznał Rafał.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedzieli nam Asia i Rafał z "Love Island"! Kibicowaliście im w programie?

