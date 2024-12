Rafał z "Rolnik szuka żony" nie wiedział do końca, czy wybrać Dominikę, która była do niego podobna pod kątem charakteru, czy Anetę, która było jego przeciwieństwem. Ostatecznie zdecydował się na tą pierwszą opcję, a Aneta nie kryła swojego zaskoczenia i zawiedzenia. Na szczęście od tej decyzji minęło już trochę czasu i była kandydatka Rafała ma się całkiem dobrze. Tuż przed świętami podzieliła się z internautami wspaniałą nowiną.

Aneta z "Rolnik szuka żony" podzieliła się radością. To już!

Za nami 11. edycja miłosnego hitu TVP, w której tylko Marcinowi i Rafałowi znaleźć udało się swoje drugie połówki. Obu panów miało trudne decyzje do podjęcia - Marcin musiał odesłać do domu Magdę, która przyleciała do niego aż z Chicago, a Rafał pożegnał się z Anetą, którą ponoć zapewniał o swoich uczuciach i planach. Na szczęście wybory panów okazały się trafne i oboje tworzą udane związki ze swoimi wybrankami.

Po finale "Rolnika" Rafał i Dominika pokazali wspólne zdjęcie, a fani zasypali ich komplementami. Co jakiś czas para chwali się swoimi szczęściem w mediach społecznościowych i trzeba przyznać, że idealnie do siebie pasują. W mediach społecznościowych nie daje o sobie zapomnieć również Aneta, która ma już ponad 12 tysięcy obserwujących na Instagramie. Tuż przed świętami była kandydatka Rafała postanowiła podzielić się radosnymi wieściami.

Aneta z "Rolnik szuka żony" była przekonana, że rolnik wybierze właśnie ją, ale jego decyzja zaskoczyła wszystkich. Uczestniczka show nie może narzekać jednak na nudę i chętnie pokazuje, co u niej słychać za pośrednictwem Instagrama. Okazuje się, że tuż przed wigilią, 22 grudnia Aneta obchodziła swoje urodziny. Z tej okazji opublikowała kilka urodzinowych zdjęć. Wygląda na nich na bardzo szczęśliwą!

27 – napisała Aneta.

Pod wpisem uczestniczki show pojawiło się mnóstwo komentarzy, nie tylko od internautów, ale również uczestniczek 11. edycji. Była kandydatka Rafała na pewno poczuła się wyjątkowo w tym dniu.

Sto lat. Spełnienia marzeń, zdrowia oraz miłości – napisała Patrycja, była kandydatka Sebastiana.

Wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń ! – napisała Magda, była kandydatka Marcina.

Wszystkiego najlepszego, sto lat, zdrowia i spełniania marzeń solenizantko

Wszystkiego najlepszego dla ślicznotki – czytamy dalej w komentarzach.

My również dołączamy się do urodzinowych życzeń! Śledzicie profil Anety na Instagramie?

