Rafał z "Rolnika" doprowadził Dominikę do płaczu. Powiedział to przed kamerami: "Jestem niesamowicie szczęśliwy"

To, co zrobił Rafał dla Dominiki w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", uczestniczka zapamięta na długo. Przed kamerami łamał jej się głos. "Twoja obecność sprawia, że każdy dzień staje się lepszy, pełen uśmiechu i radości. Dziękuję Ci za Twoją szczerość, uśmiech a przede wszystkim za to, że jesteś sobą. Cieszę się, że mam przy sobie kogoś tak wyjątkowego".