Magdalena z 11. edycji "Rolnik szuka żony" była zdecydowanie jedną z najbardziej tajemniczych uczestniczek w historii programu, a co więcej udało jej się utrzymać emocjonujące napięcie wokół jednego z sekretów aż do wielkiego finału. To wtedy nie tylko Rafał, ale i widzowie wstrzymali oddechy, kiedy Magda powiedziała, że zamierza zdradzić przed kamerami swój sekret i poinformowała o tym, że jest z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dlaczego ostatecznie nie powiedziała tego Rafałowi podczas ich wspólnych rozmów? Teraz wszystko ujawniła!

Magda z "Rolnika" zdradziła, dlaczego tak naprawdę ukrywała przed Rafałem swoje sekrety

Rafał w 11. edycji "Rolnik szuka żony" błyskawicznie stał się jednym z najsympatyczniejszych uczestników programu. Początkowo widzowie mieli mieszane uczucia, co do jego osoby, ale szybko okazało się, że jest dojrzałym i poważnie myślącym o przyszłości mężczyzną. Obecnie Rafał jest w szczęśliwym związku z Dominiką, a w finale poinformowali, że planują razem zamieszkać. Okazuje się, że jedna z kandydatek rolnika od początku kibicowała te parze, kiedy tylko zrozumiała, że między nią a Rafałem nie zaiskrzyło. Chodzi oczywiście o Magdę, której rolnik podziękował jako pierwszej, a w programie zaskakiwała go swoimi kolejnymi tajemnicami. Pierwszą z nich wyjawiła jeszcze przed przyjazdem na gospodarstwo i poinformowała, że była w związku małżeńskim, ale drugiej nie chciała zdradzić przed kamerami. Teraz Magda zorganizowała Q&A i jedna z internautek wprost ją zapytała o powody, dla których ukrywała te sekrety:

Dlaczego ukrywałaś również drugą tajemnicę przed Rafałem? zapytała jedna z internautek

Magda zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie. Jak wiadomo, temat jej tajemnic budził w programie "Rolnik szuka żony" duże emocje, a teraz zdradziła, dlaczego tak naprawdę nie wyjawiła ich od razu skoro potem i tak o nich poinformowała przed kamerami:

W naszym kraju jest przewaga osób z Kościoła Rzymsko-Katolickiego - bałam się reakcji ludzi, nie czułam się komfortowo na tej drodze, na kocyku, jeszcze kamera. Wolałam Rafałowi powiedzieć o swoim wyznaniu bez kamer i osób trzecich. Dla mnie temat religii to delikatna sprawa, jest to, co bardzo sobie strzegę i nie lubię jak ktoś mnie myli ze świadkami jehowymi albo że jestem z sekty. wyznała wprost Magda z 'Rolnika'

Wygląda na to, że temat wiary jest dla Magdy naprawdę bardzo ważny, ale i osobisty, dlatego podczas rozmowy na kocyku nie chciała poruszać tego tematu. Okazuje się, że kandydatka Rafała nie musiała długo czekać na miłość i już w finale poinformowała, że jest zakochana. jakiś czas temu opublikowała wspólne zdjęcie z partnerem, ale podczas Q&A przyznała, że nie zamierza publikować jego twarzy i najwyraźniej mężczyzna chce pozostać anonimowy. Już wkrótce świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" i choć nie zobaczymy w nim Magdy, to będzie tam Rafał z Dominiką. Będziecie oglądać?