Na początku września księżna Kate ujawniła, że zakończyła chemioterapię. W marcu przyszła królowa wycofała się z pełnienia oficjalnych obowiązków i opublikowała nagranie, w którym przekazała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Ostatnie doniesienia wskazują na to, że leczenie przynosi efekty, jednak księżna Walii zaznaczyła, że przed nią jeszcze długa droga do ozdrowienia. Zasugerowała też, że chciałaby w tym roku towarzyszyć księciu Williamowi podczas publicznych uroczystości. Jak dotąd żona następcy tronu pokazała się w trakcie celebracji Trooping the Colour oraz finału Wimbledonu latem.

Księżna Kate długo zwlekała z ujawnieniem prawdy rodzinie

Wielkimi krokami zbliża się premiera biografii Jamesa Middletona „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life”, brata księżnej Kate. W książce znalazły się nieznane dotąd szczegóły z życia jego starszej siostry. W rozmowie z „Daily Mail” James Middleton przyznał, że do pierwszego spotkania jego obecnej żony z przyszłą królową doszło w dość niezręcznych okolicznościach. Ujawnił również, jak dowiedział się o zaręczynach Kate.

Okazuje się, że księżna Walii długo milczała na temat relacji z księciem Williamem. Trzymała to w tajemnicy nawet przed własną rodziną. O swoich ślubnych planach z następcą tronu księżna Kate opowiedziała bratu podczas niezobowiązującego spaceru z psami niedaleko lokalnej gospody w okolicach Bucklebury. Towarzyszyła im Pippa Middleton. Musieli uważać, by nie usłyszeli o tym goście pubu. Nieco wcześniej Kate przekazała te wieści rodzicom.

James Middleton zdradził, że książę William nie poprosił o rękę Kate jej ojca przed oświadczynami. Jednak następca tronu skontaktował się z Michaelem Middletonem zaraz po tym zdarzeniu. Sam książę Walii w rozmowie z Tomem Bardbym w 2010 roku nie ukrywał, że był to dla niego bardzo stresujący moment.

Rodzina księżnej Kate późno dowiedziała się o jej ślubnych planach z jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na świecie. Wszystko było długo trzymane w tajemnicy przez royalsów. Piękna ceremonia odbyła się 29 kwietnia 2011 roku w Greenwich w Opactwie Westminsterskim.

Możemy spodziewać się, że niedługo poznamy kolejne interesujące fakty z życia przyszłej królowej. Na początku października w Polsce ukaże się biografia autorstwa Roberta Jobsona „Catherine, księżna Walii”. Jedna z najpopularniejszych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej obecnie budzi ogromne emocje w mediach.

Warto przypomnieć, że we wrześniu księżna Kate podjęła ważną decyzję. Mówi się, że przyszła królowa ma pojawić się na obchodach Dnia Pamięci w listopadzie. Później może zobaczymy ją podczas dorocznego koncertu kolęd tuż przed Bożym Narodzeniem.

