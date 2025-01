Aleksander Sikora jest jedną z czołowych gwiazd w polskiej telewizji i do niedawna był kojarzony głównie z TVP. W swojej karierze prowadził lub współprowadził: trzecią edycję "Dance Dance Dance", dwie edycje "The Voice of Poland", drugą edycję "You Can Dance – Nowa Generacja" i oczywiście "Pytanie na śniadanie". Po nagłym zwolnieniu ze stacji, w czerwcu 2024 roku nawiązał współpracę z Polsatem, gdzie zdaje się czuć jak ryba w wodzie. Czyżby to mogło pozwolić mu na zajęcie posady gospodarza tanecznego show?

Zbliża się 16. edycja "Tańca z gwiazdami"

Wielkimi krokami zbliża się 16. edycja "Tańca z gwiazdami", która niewątpliwie dostarczy widzom sporo wrażeń. Polsat stopniowo odkrywa karty, dzięki czemu wiadomo już m.in., że jako tancerki powracają na parkiet Agnieszka Kaczorowska czy Lenka Klimentova. Skład jurorów pozostanie niezmienny, a zatem znów zobaczymy w tej roli: Ewę Kasprzyk, Iwonę Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę. A co natomiast z samymi prowadzącymi?

Aleksander Sikora wygryzie Krzysztofa Ibisza z "Tańca z gwiazdami"?

Dotychczas gospodarzami byli Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Nie od dziś jednak pojawiają się głosy, że być może Olek Sikora zajmie miejsce 59-letniego prezentera. Póki co oboje zasiadają w "Halo tu Polsat", gdzie sprawdzają się doskonale. Teraz 34-latek rozwiał wątpliwości w temacie "Tańca z gwiazdami" przy okazji ostatniego Q&A na Instagramie. Został zapytany wprost o to, czy poprowadzi show. Olek Sikora postawił sprawę jasno, podkreślając, że posada Krzysztofa Ibisza jest bezpieczna. Nawiązał przy okazji do częstego żartu Ibisza o tym, że staje się coraz młodszy.

Jestem za stary na tę rolę, dlatego od lat robi to Krzysztof Ibisz. W tym przypadku - młodych drzew także się nie przesadza

Być może zamiast jako prowadzący, Olek Sikora pojawi się kiedyś w "Tańcu z gwiazdami" jako uczestnik. Fani z pewnością na to czekają.

Krzysztof Ibisz jedną z czołowych gwiazd Polsatu

Krzysztof Ibisz rozpoczął współpracę z telewizją Polsat w 2000 roku. Od tego czasu stał się jedną z czołowych twarzy stacji, prowadząc wiele programów rozrywkowych, takich jak:

Reality show : "Bar", "Dwa światy"

: "Bar", "Dwa światy" Teleturnieje : "Awantura o kasę", "Życiowa szansa", "Rosyjska ruletka", "Gra w ciemno"

: "Awantura o kasę", "Życiowa szansa", "Rosyjska ruletka", "Gra w ciemno" Programy z udziałem celebrytów : "Jak oni śpiewają", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"

: "Jak oni śpiewają", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" Magazyny lifestyle’owe : "Studio weekend"

: "Studio weekend" Cykle edukacyjne: "Bezpieczne wakacje z Plusem"

Ponadto, Ibisz regularnie prowadził finały konkursów Miss Polski, koncerty sylwestrowo-noworoczne oraz festiwale muzyczne organizowane przez Polsat, takie jak Sopot TOPTrendy Festiwal. W 2024 roku, wspólnie z Pauliną Sykut-Jeżyną, zaczął prowadzić program śniadaniowy "Halo, tu Polsat". Warto również dodać, że w 2023 roku uczestniczył w 18. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Pozycja Krzysztofa Ibisza w Polsacie wydaje się niezachwiana, niezależnie od zmian, jakie dotykają stację.

