Aleksander Sikora, prezenter związany obecnie z Polsatem, szybko zyskał sympatię widzów dzięki swojemu profesjonalizmowi i charyzmie. Jego dynamiczny rozwój kariery w stacji sprawił, że w mediach pojawiają się spekulacje, czy to właśnie on mógłby zastąpić Krzysztofa Ibisza w roli prowadzącego kultowego programu "Taniec z gwiazdami", przed naszą kamerą Sikora zdradził prawdę! Koniecznie zobaczcie nasze wideo i posłuchajcie, co Aleksander miał do powiedzenia.

Reklama

Aleksander Sikora zastąpi Krzysztofa Ibisza w "Tańcu z gwiazdami"?

Plotki o tym, że Aleksander Sikora miałby zastąpić Krzysztofa Ibisza jako prowadzący popularnego programu "Taniec z Gwiazdami", rozgrzały ostatnio internet. Wszystko zaczęło się od niewinnego pytania, które dziennikarz otrzymał w trakcie Q&A na swoim Instagramie. Czy faktycznie padła taka propozycja? W rozmowie z naszą dziennikarką Aleksander Sikora otworzył się i zdradził, jaka jest prawda. 34-latek zapewnił, że taneczne show Polsatu jest "spójne" z Ibiszem.

Ten program jest tak już spójny z Krzysztofem, i Krzysztof już tak jest po prostu wchłonięty w jego strukturę, że to jest takie pytanie, jakby ktoś, nie wiem, zadał mi coś w podobnym stylu, w sensie pytanie, czy chciałbym za Strasburgera poprowadzić Familiadę, którą prowadzi od przeszło 30 lat, a za Tadeusza Sznuka Jeden z dziesięciu - zaczął Aleksander.

Po chwili prezenter dodał, że "nie ma ludzi niezastąpionych". Jaka jest więc prawda? Czy Aleksander Sikora naprawdę zastąpi Krzysztofa Ibisza w roli prowadzącego "Taniec z Gwiazdami"? Odpowiedź poznacie w naszym wideo!

Reklama

Zobacz także: Zapadła oficjalna decyzja ws. "The Voice Kids"! To już pewne