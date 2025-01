Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska już nie ukrywają, że na planie "Pytania na śniadanie" połączyła ich nie tylko wspólna praca, ale przede wszystkim prawdziwa przyjaźń. Widzowie uwielbiali ten duet, a kiedy Sikora i Tomaszewska zniknęli ze śniadaniówki fani nie mogli w to uwierzyć. Dziś były prowadzący "PnŚ" pracuje w Polsacie, a jego przyjaciółka skupia się na wychowywaniu dzieci. Teraz do sieci trafiły wspólne kadry Sikory i Tomaszewskiej, a ich wspólne kadry i wymiana wiadomości mówią wiele o ich relacji.

Reklama

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora żartują z siebie na Instagramie

Aleksander Sikora podczas relacji na InstaStories zorganizował "Q&A" i chętnie odpowiadał na pytania internautów. Jedno z nich brzmiało, czy dziennikarz woli kawę czy herbatę i wszystko wskazuje na to, że wiadomość z pytaniem wysłała mu Małgorzata Tomaszewska, z którą w przeszłości prowadził "Pytanie na śniadanie". Sikora od razu odpowiedział pokazując zdjęcie przyjaciółki z zabawną miną.

Kawa. Czarna na lodzie. Specjalistka od herbaty może być tylko jedna napisał Aleksander Sikora pokazując zdjęcie Małgorzaty Tomaszewskiej.

Małgorzata Tomaszewska błyskawicznie zareagowała na komentarz i zdjęcie.

Pojedynek na złe zdjęcia? Już przekopuję archiwum. Czekaj Sikora! odpowiedziała była gwiazda TVP.

Tomaszewska pokazała kilka zdjęć Aleksandra Sikory, a ten szybko odbił piłeczkę publikując kolejną porcję wspólnych fotek.

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora zwolnieni z TVP

Na początku 2024 roku doszło do znaczących zmian personalnych w programie "Pytanie na śniadanie" TVP. Wśród zwolnionych prowadzących znaleźli się Małgorzata Tomaszewska oraz Aleksander Sikora. Decyzja o zakończeniu współpracy z Tomaszewską wywołała kontrowersje, ponieważ prezenterka była w zaawansowanej ciąży. Po kilku miesiącach od zwolnienia, Małgorzata Tomaszewska odniosła się do sytuacji, dziękując widzom za wsparcie i podkreślając, że to nie koniec jej kariery. Wyraziła również wdzięczność za pięć lat spędzonych w Telewizji Polskiej oraz za współpracę z Aleksandrem Sikorą, z którym tworzyła duet prowadzących. Aleksander Sikora również skomentował swoje odejście z TVP, przyznając, że było mu przykro z powodu zakończenia współpracy, zwłaszcza że był emocjonalnie związany z programem i jego zespołem. Podkreślił jednak, że jest wdzięczny za doświadczenia zdobyte w Telewizji Polskiej i pozostaje otwarty na nowe wyzwania zawodowe.

Aleksander Sikora rozpoczął pracę w Polsacie

Aleksander Sikora, po zakończeniu współpracy z Telewizją Polską, dołączył do zespołu Telewizji Polsat w połowie 2024 roku. Jego debiut w nowej stacji miał miejsce podczas Festiwalu Piękna 2024, gdzie pełnił rolę prowadzącego jubileuszową galę Miss Polski 2024. Następnie, od 30 sierpnia 2024 roku, Sikora został reporterem w porannym programie "halo tu polsat", gdzie zajmuje się tematami z zakresu show-biznesu, kultury i spraw społecznych. Jesienią 2024 roku wziął udział w 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zajął trzecie miejsce, zdobywając Brązową Twoją Twarz.Pod koniec roku, 31 grudnia 2024, Aleksander Sikora współprowadził "Sylwestrową Moc Przebojów" na toruńskim Rynku Staromiejskim, co było spełnieniem jego zawodowego marzenia.

Instagram @malgorzata__tomaszewska

Instagram @malgorzata__tomaszewska

Zobacz także: