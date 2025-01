„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” ruszy już w wiosennej ramówce Polsatu. Wiemy, kiedy widzowie zobaczą pierwszy odcinek show. Jakie szczegóły jeszcze zdradziła produkcja? Będzie się działo!

Reklama

Kiedy pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami 16"?

W piętnastej edycji triumfowała Vanessa Alexander a już niedługo ruszy kolejny sezon najpopularniejszego programu tanecznego w Polsce. Polsat poinformował, że "Taniec z Gwiazdami" rusza już od 2 marca. Na parkiecie po raz kolejny gwiazdy w duetach z profesjonalnymi tancerzami będą rywalizować o Kryształową Kule oraz 100 tysięcy dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza. Też nie możecie doczekać się już emisji? 16. edycja "Tańca z Gwiazdami" będzie miała dziesięć odcinków, które emitowane będą co niedzielę.

Dla tych najbardziej zniecierpliwionych produkcja "Tańca z Gwiazdami" wydała komunikat. Już od teraz można nabywać bilety na widownie podczas odcinków na żywo. Ci, którzy marzą, aby się tam znaleźć i kibicować swoim idolom muszą się pospieszyć, ponieważ ubiegłe edycje pokazały, że miejsca rozchodzą się jak świeże bułeczki!

Kto wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami 16"?

Pierwszą uczestniczkę, czyli Blankę Stajkow poznaliśmy już w trakcie emisji finałowego odcinka poprzedniej edycji. Kto jeszcze dołączył do składu 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"? Wśród gwiazd zobaczymy między innymi: Adriannę Borek, Marię Jeleniewska, Magdę Narożną i Macieja Kurzajewskiego. Są to nazwiska już oficjalnie potwierdzone przez Polsat, jednak wciąż nie jest to pełny skład, więc do 2 marca, czyli emisji pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" na żywo, czeka nas jeszcze sporo emocji.

Są też niespodzianki dla stałych fanów formatu, ponieważ do "Tańca z Gwiazdami" po przerwie wraca Lenka Klimentowa. W gronie tancerzy, którzy będą szkolić uczestników zobaczymy także Agnieszkę Kaczorowską. Natomiast grono jurorskie pozostanie w niezmiennym składzie. Przy stole zobaczymy więc: Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę. W rolach prowadzących uwielbiani Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Zmiany zadziały się jednak za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Jak informuje Polsat, nową funkcję drugiego reżysera "Tańca z Gwiazdami" obejmie Maciej Zakliczyński, który również będzie odpowiadał za choreografie. Jesteście ciekawi nowej edycji najpopularniejszego programu Polsatu? Miniona edycja pokazała, że całkiem sporo działo się także poza parkietem. Pogodzenie się Dody i Edyty Górniak w przerwie nagrywania wielkiego show okazało się być wydarzeniem, o którym mówiły wszystkie media w Polsce. W końcu dwie skłócone gwiazdy pochodziły się po niemal 20 latach.

Reklama

Zobacz także: Zarzekała się, że już nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Teraz wyszło na jaw, dlaczego Kaczorowska wraca do show!