Aleksander Sikora to jeden z najbardziej lubianych prezenterów młodego pokolenia. Przez lata tworzył razem z Małgorzatą Tomaszewską uwielbiany przez widzów duet w "Pytaniu na śniadanie". Choć na początku tego roku ich drogi zawodowe się rozeszły, ze względu na zmiany, które zaszły w TVP, to jednak ta dwójka w dalszym ciągu bardzo się ze sobą przyjaźni. Aleksander Sikora przed naszą kamerą zdradził, jak niesamowita więź łączy go z Małgorzatą Tomaszewską.

Reklama

Aleksander Sikora o przyjaźni z Małgorzatą Tomaszewską

Aleksander Sikora po rozstaniu z TVP przeszedł do stacji Polsat, gdzie świetnie sobie radzi zarówno w "Halo tu Polsat", jak i w "Twoja twarz brzmi znajomo". Za nowe projekty zawodowe młodego prezentera mocno trzyma kciuki jego serdeczna przyjaciółka - Małgorzata Tomaszewska. Ta dwójka jest ze sobą w stałym kontakcie, a przed naszą kamerą Aleksander Sikora zdradził całą prawdę na temat niezwykłej przyjaźni i więzi, jaka łączy go z Tomaszewską.

Małgosia (...) jest przede wszystkim moją przyjaciółką. A ta przyjaźń zrodziła się na planie programu, który razem współprowadziliśmy. (...) Tak się zgraliśmy, że rozumiemy się dosłownie bez słów. A to jest bardzo ważne w tym zawodzie. My nigdy nie daliśmy po sobie poznać, nawet jeśli nam coś nie pasowało, no bo jak w każdym związku są lepsze i gorsze chwile - w tym przypadku związku zawodowym. - przyznał przed naszą kamerą Aleksander Sikora

Co ciekawe, Aleksander Sikora wyjawił nam również, dlaczego... w ogóle nie tęskni za Małgorzatą Tomaszewską! Zaskoczeni? Więcej dowiecie się z naszego materiału wideo, który możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: Krzysztof Ibisz szczerze o Olku Sikorze w Polsacie. "Jestem przekonany, że..."