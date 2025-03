Aleksander Sikora przeszedł metamorfozę. "Miałem już tego nigdy nie robić, ale..."

Aleksander Sikora to jeden z najpopularniejszych prezenterów w Polsce. Przez wiele lat dziennikarz był związany ze stacją TVP, ale od ubiegłego roku przeszedł do stacji Polsat. 34-latek całkiem nieźle sobie radzi, a widzowie go uwielbiają. Teraz zdecydował się na odważną zmianę wizerunkową, jego fani mogą być nieco zaskoczeni.