Mąż Ewy Bem zmarł w wieku 69 lat. Wokalistka przekazała, że Ryszard Sibilski „odszedł nieoczekiwanie” 17 stycznia 2025 roku. W ostatnim czasie ceniony producent telewizyjny miał poważne problemy zdrowotne, zmagał się z poważną, wyniszczającą chorobą. Jazzowa muzyczka wielokrotnie podkreślała, że mężczyzna był jej ulubionym człowiekiem, z którym kochała spędzać czas wolny. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Ewa Bem przekazała szczegóły dotyczące pogrzebu Sibilskiego. Jej ukochany mąż zostanie pochowany w Warszawie.

Pogrzeb męża Ewy Bem odbędzie się 27 stycznia

W piątek, 17 stycznia Ewa Bem poinformowała o śmierci męża. Pogrążona w smutku „pierwsza dama polskiego jazzu” odwołała swoje występy, by razem z rodziną przeżyć ten trudny okres. Niedawno artystka przekazała, że Ryszard Sibilski zostanie pochowany w poniedziałek, 27 stycznia w Warszawie. Wyznała, że jej ukochany miał jeszcze mnóstwo planów zawodowych. Przekreśliła je choroba.

Okrutna choroba pozbawiła cię szansy na realizację rozległych planów prywatnych i zawodowych, a nam odebrała nadzwyczajnego człowieka, jedynego takiego męża, tatę, dziadka i przyjaciela – napisała na Facebooku.

W dalszej części wokalistka podała szczegóły pogrzebu. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Pożegnamy cię 27.01.2025 o godz. 11:30 w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach, przy ul. Szumiącej 5 w Warszawie. Kochamy cię na zawsze, pogrążeni w niewysłowionym smutku rodzina i bliscy – dodała na koniec.

Z nekrologu możemy też wyczytać, że Ryszard Sibilski zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Pyrach przy ul. Farbiarskiej 30.

Ewa Bem odwołała koncerty

Ostatnio Ewa Bem odwołała koncert zaplanowany na 14 stycznia. Jazzowa wokalistka miała wystąpić w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Gwiazda poinformowała, że nie jest w najlepszej formie. Dodała, że pracuje nad „najlepszą kondycją wokalną i wszelaką”. Wyznaczyła też nowy termin – 2 kwietnia.

Możliwe, że zmiany w kalendarzu artystki wynikały z pogarszającego się stanu zdrowia męża. Ewa Bem nie ujawniła przyczyny zgonu Ryszarda Sibilskiego. Nie zdradziła też, z jaką chorobą zmagał się jej ukochany. Wokalistka i producent telewizyjny byli parą przez blisko 50 lat. W ubiegłym roku małżeństwo świętowało 30. rocznicę ślubu. Wspólnie wychowywali dwie córki: Pamelę i Gabrielę.

To kolejna tragedia w życiu prywatnym znanej artystki. Nie wszyscy wiedzą, że kilka lat temu Ewa Bem pochowała córkę. Po jej śmierci wokalistka długo dochodziła do siebie. W tym trudnym momencie to właśnie mąż był dla niej największym wsparciem.

