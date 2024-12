Aleksander Sikora to jeden z najbardziej lubianych prezenterów młodego pokolenia. Przez ostatnie lata był jednym z najpopularniejszych prezenterów TVP, jednak po wielkich zmianach w Telewizji Publicznej, na początku 2024 roku rozstał się ze stacją. Na szczęście długo nie kazał na siebie czekać i szybko wrócił do telewizji. Od lipca możemy oglądać go w stacji Polsat, a sam Aleksander Sikora nie kryje swojego szczęścia, że dziś może pracować pod szyldem słonecznej stacji. Co więcej, jeszcze przed końcem 2024 roku spełni się jeszcze jedno jego wielkie zawodowe marzenie. Aleksander Sikora podzielił się swoim szczęściem w jednym ze swoich ostatnich wywiadów.

Ma dopiero 34 lata, a sukcesów na koncie i wiernych fanów już całe mnóstwo. Przypomnijmy, że Aleksander Sikora razem z Małgorzatą Tomaszewską przez lata tworzył uwielbiany przez widzów duet prowadzących "Pytania na śniadanie". Gdy rozstali się z TVP fani byli tym faktem bardzo zasmuceni i mieli nadzieję, że szybko zobaczą tę dwójkę w innej stacji. Małgorzata Tomaszewska jednak póki co skupia się na macierzyństwie po urodzeniu drugiej pociechy, ale na szczęście Aleksander Sikora szybko znalazł nową posadę - w Polsacie. Swój debiut w nowej stacji zaliczył podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu. Później przyszedł czas na udział w "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym dotarł aż do finału, a następnie otrzymał także posadę w "Halo tu Polsat".

Teraz nadszedł moment na kolejne zawodowe wyzwanie w nowej stacji. Jak bowiem wiadomo, Aleksander Sikora będzie jednym z prowadzących Sylwestrową Moc Przebojów, którą Polsat organizuje w Toruniu. 34-letni prezenter pojawi się u boku Pauliny Sykut-Jeżyny.

W rozmowie z Polsatem Aleksander Sikora wyznał, że od dziecka marzył, by móc prowadzić takie wydarzenia. Choć jak przyznał, już kilkukrotnie udało mu się spełnić to marzenie, to jednak teraz jest "arcyszczęśliwy", że będzie mógł powitać Nowy Rok właśnie razem z widzami Polsatu. Ponadto dodał, że gdyby ktoś powiedział mu jeszcze kilka miesięcy temu, że właśnie tak będzie wyglądała jego tegoroczna sylwestrowa noc, to w życiu by mu w to nie uwierzył!

Pamiętam, że będąc dzieckiem, a potem nastolatkiem, śledziłem telewizyjne koncerty sylwestrowe. Marzyłem znaleźć się w szeregach takiego wydarzenia, o takiej skali i takiej wielkogabarytowej scenie w roli prowadzącego. To marzenie kilkukrotnie spełniłem, ale jakby ktoś mi powiedział jeszcze kilka miesięcy temu, że rok 2025 przywitam z widzami Polsatu pod szyldem słonecznej stacji, to nigdy bym w to nie uwierzył. Jestem arcyszczęśliwy! - powiedział Aleksander Sikora w wywiadzie dla Polsatu

Wspaniale, że Aleksander Sikora tak się rozwija w nowej stacji i spełnia swoje kolejne zawodowe marzenia. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Przypomnijmy, że Sylwestrowa Moc Przebojów rusza już we wtorek 31 grudnia o godz. 20.00. Widzowie stacji Polsat zobaczą występy takich gwiazd jak Doda, Maryla Rodowicz, Skolim, Zenon Martyniuk, Anna Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski i wiele innych. Będziecie witać Nowy Rok z Polsatem?

