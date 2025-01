We wtorek, 28 stycznia odbyła się premiera filmu "Nieprzyjaciel" w reżyserii Michała Krzywickiego, na której pojawiła się plejada gwiazd. Jednak największą uwagę przykuł Aleksander Sikora, któremu towarzyszyła... Patricia Kazadi. Para prezenterów pojawiła się razem na wydarzeniu trzymając się pod rękę. Ale to nie wszystko!

Czułości Sikory i Kazadi na ściance!

Aleksander Sikora to polski prezenter telewizyjny, który największą rozpoznawalność zdobył prowadząc "Pytanie na śniadanie" u boku Małgorzaty Tomaszewskiej. Jesienią ubiegłego roku został reporterem programu śniadaniowego "Halo tu Polsat".

Patricia Kazadi niedawno na stałe wróciła do Polsatu - niedawno została gospodynią powracającego do stacji "Must be the music".

We wtorek, 28 stycznia Aleksander Sikora i Patricia Kazadi pojawili się razem na premierze filmu "Nieprzyjaciel". Na wydarzeniu nie zabrakło również Macieja Rocka, Joanny Opozdy, Julii Von Stein czy Piotr Stramowskiego z partnerką, jednak największą uwagę przykuła para prezenterów. Wygląda na to, że oboje świetnie czują się w swoim towarzystwie. Sami zobaczcie!

1 z 5 Artur Zawadzki/REPORTER Patricia Kazadi i Aleksander Sikora pojawili się razem na premierze filmu "Nieprzyjaciel" skupiając na sobie uwagę wszystkich. Para prezenterów poznała się bliżej podczas wspólnego nagrywania ostatniej, 21. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak widać, nawiązali tam przyjacielską relację! 2 z 5 Artur Zawadzki/REPORTER Oboje pojawili się na premierze trzymając się pod rękę, a uśmiech nie schodził z ich twarzy. 3 z 5 Artur Zawadzki/REPORTER Kazadi i Sikora pozowali również razem na ściance, czule trzymając swoje dłonie. Aktorka wybrał na ten wieczór sukienkę w kolorze brązowym z odważnym dekoltem. Natomiast prezenter postawiła na klasyczny czarny garnitur. 4 z 5 Pawel Wodzynski/East News Sikora, robią selfie z Kazadi, postanowił zaś skraść jej pocałunek! 5 z 5 Pawel Wodzynski/East News Czy to nowa przyjaźń w show-biznesie?

