Co dalej z karierą Aleksandra Sikory? To pytanie zadają sobie wszyscy fani uwielbianego prezentera po tym, jak stracił pracę w TVP. Teraz wszystko jasne - już wkrótce zobaczymy Olka w Polsacie! Stacja poinformowała, że będzie on jednym ze współprowadzących galę Miss Polski 2024! Poznajcie szczegóły!

Reklama

Aleksander Sikora oficjalnie w Polsacie!

Niemal wszyscy czołowi prezenterzy TVP, po zmianie władz rządowych w poprzednim roku, stracili pracę - m.in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny, Ida Nowakowska czy nawet Danuta Holecka. Wśród nich znalazł się także Aleksander Sikora. Już od jakiegoś czas mówi się, że Olek wróci do pracy w telewizji, ale w Polsacie. I rzeczywiście tak się stanie! Już 5 lipca odbędą się wybory Miss Polski 2024, a dokładnie 35. jubileuszowa gala konkursu. W roli prowadzących zobaczymy Agnieszkę Hyży oraz Ilonę Krawczyńską, którym będą towarzyszyć Krzysztof Ibisz i właśnie... Aleksander Sikora!

Podczas gali Miss Polski, która odbędzie się 5 lipca, zaśpiewają Margaret oraz Kamil Bednarek, a wśród jurorów zobaczymy m.in. Izabelę Janachowską oraz Ewę Wachowicz.

Pawel Wodzynski/East News,

Czy to oznacza, że Aleksander Sikora na stałe dołączy do grona prezenterów Polsatu? Wiele na to wskazuje, tym bardziej, że stacja szykuje się również do własnego programu śniadaniowego. Szczegóły tego projektu są owiane tajemnicą, ale mówi się, że wśród prowadzących pojawi się m.in. Karolina Gilon. Czy znajdzie się tam miejsce na Aleksandra? Jego fani byliby wniebowzięci.

Aleksander Sikora Artur Zawadzki/REPORTER

Polsat już jakiś czas temu ściągnął na jedną ze swoich imprez inną, dotychczasową gwiazdę Telewizji Polskiej. Katarzyna Cichopek, bo o niej mowa, poprowadziła jeden z koncertów podczas Polsat Hit Festiwal 2024 w Sopocie.

Zobacz także

W rozmowie z Party.pl Aleksander Sikora o nagłym zwolnieniu z TVP i "Pytania na śniadanie" mówił:

Jak dowiedziałem się, że nie będę prowadził Pytania to dwa dni miałem wielki smutek w sobie, który musiałem przepracować. To było bardzo przygnębiające, bo po prostu przywiązałem się, przede wszystkim do ludzi, którzy tworzą lub tworzyli ten program.

Reklama

Cieszycie się, że już wkrótce zobaczycie Olka w Polsacie?