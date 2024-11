Agnieszka Łyczakowska w szczerej rozmowie z Party.pl opowiedziała o ślubie kościelnym, a przy okazji zdradziła, że podczas ślubu cywilnego w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyła. Okazuje się, że to właśnie m.in. ze względu na ten jeden szczegół razem z Wojtkiem zdecydowali się na ceremonię w kościelną. Agnieszka ujawniła całą prawdę.

Agnieszka Łyczakowska wzięła udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie wzięła ślub z Wojtkiem i do dziś tworzą razem szczęśliwy związek. Para od samego początku świetnie się ze sobą dogadywała, a widzowie ich pokochali. Fani Agnieszki i Wojtka mogą śledzić ich dalsze losy m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych i to właśnie tam ponad rok temu ogłosili, że są już po ślubie kościelnym. Teraz reporterka Party.pl zapytała Agnieszkę, dlaczego po latach chcieli po raz drugi powiedzieć sobie "tak". Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu od razu odpowiedziała, że chciała, żeby na ślubie pojawili się wszyscy jej najbliżsi- okazuje się bowiem, że na ślubie cywilnym w programie TVN miała wyznaczoną liczbę osób, których mogła zaprosić na własny ślub.

Wtedy nie ma możliwości zaplanować sali, kwiatów. Wybór sukienki chociażby- masz chwilę na to i chciałam swoją wymarzoną sukienkę, zawsze marzyłam żeby tata mnie doprowadził do ołtarza i chciałam żeby byli wszyscy najważniejsi dla mnie ludzie, to było dla mnie bardzo ważne bo na tamten czas to oni dają określoną liczbę gości których można zaprosić, bardzo mało ludzi

wyznała Agnieszka.