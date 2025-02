Monika Janowska od 2013 roku jest żoną prezentera i artysty Roberta Janowskiego, któremu najszerszą rozpoznawalność przyniosło prowadzenie "Jaka to melodia?". Ona sama od dawna pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się choćby wzmiankami modowymi. Tym razem postanowiła zabrać głos ws. incydentu na Grammy z udziałem Bianci Censori i Kanye Westa. Stylizacja ukochanej rapera, a raczej jej brak, odbił się szerokim echem w światowych mediach. Co na ten temat uważa Monika Janowska?

Wciąż nie opadł kurz po tegorocznej gali Grammy, podczas której Bianca Censori i Kanye West niewątpliwie skupili całą uwagę. Zamieszanie wywołali tak właściwie jeszcze zanim rozpoczęła się oficjalna część. Para pozowała na ściance w blasku fleszy fotoreporterów, gdy nagle ukochana rapera zrzuciła z siebie olbrzymie futro, prezentując dosłownie... nic!

Biana wybrała na tak szczególną okoliczność całkowicie prześwitującą "mini", pod którą nie ubrała bielizny. Wskutek tego już po chwili cały świat oglądał wszystkie jej walory. Duet wywołał skandal, o którym wciąż rozpisuje się kolorowa prasa. Pojawiły się nawet głosy, że być może to Kanye wymusił na partnerce taki "strój". Teraz głos w tej sprawie zabrała Monika Janowska, która ma zgoła inne zdanie na ten temat. Zwróciła przy okazji uwagę na ważny szczegół.

Do tej pory wiele gwiazd, zarówno polskich, jak i zagranicznych, skomentowało incydent z udziałem Bianci i Kanye. Teraz coś od siebie dorzuciła Monika Janowska, która podzieliła się nieco innym spojrzeniem na sprawę.

Choć wielu posądziło Kanye, że to on przymusił ukochaną do roznegliżowania się na oczach całego świata, Monika Janowska zauważa, że Bianca "nie wyglądała na wystraszoną". Uznała, że większość oskarżyła rapera, uznając, że jego ukochana nie może decydować o samej sobie.