Do tego cały czas występujesz w „Klanie”. Wiem, że kiedyś bez sukcesu zdawałaś do szkoły aktorskiej. Masz ochotę spróbować jeszcze raz? Maciek Musiał dostał się za drugim podejściem.

Chcę dalej szlifować warsztat, lecz niekoniecznie w murach szkoły. Uważam, że najwięcej mogę się nauczyć, pracując z bardziej doświadczonymi niż ja i tworząc nowe projekty na scenie i przed kamerą. Teraz z całą ekipą aktorów, którzy występują w musicalu, mamy na przykład treningi wokalne. Biorę też tu, w Warszawie, prywatne lekcje śpiewu. Najbardziej mobilizuje mnie do dalszego rozwoju jakaś nowa umiejętność, wyzwanie. Gdy w „Karolu” obok mnie na scenie pojawia się Ania Wyszkoni czy Edyta Geppert, to mnie to motywuje. Bez dwóch zdań.

Czego dziś tak naprawdę pragniesz?

Równowagi. Do tej pory żyłam w pędzie. Nie potrafiłam odpoczywać, choć moje ciało i serce mnie o tym informowały. Tylko że ja nie przyjmowałam tego do wiadomości! Żyłam nakręcona, wiecznie

w biegu. A potem nagle przychodził spadek energii i nie miałam siły wstać z łóżka. To była huśtawka. W końcu do mnie dotarło, że muszę zrobić wszystko, by w moim życiu zapanowała harmonia. Nie pozwolę już sobie pracować od 6 do 23 z przerwami tylko na posiłki. Moja praca wymaga elastyczności, ale trzeba znać umiar.

Pocieszałaś się słodyczami?

Były i takie chwile. Ale, wiesz, to wiąże się z różnymi złymi nawykami… Kiedyś, jak przychodził wolny dzień i nie wychodziłam do pracy, siadałam przed komputerem i zaczynałam planować kolejne zajęcia. Zauważyłam, że jak trzy dni nic nie robiłam, to mnie nosiło i czułam się nieszczęśliwa. Teraz staram się pilnować siebie: pracować kilka godzin, a potem odpoczywać. Na maile odpisywać w czasie pracy, a nie przeznaczać na to wolne chwile.

Co wtedy robisz?