Program "Taniec z Gwiazdami" już od wielu lat przyciąga tysiące widzów przed telewizory, dostarczając emocji, spektakularnych występów i niezapomnianych chwil. Nie inaczej jest w 16. sezonie, gdzie zarówno debiutanci, jak i powracający tancerze wzbudzili poruszenie wśród fanów. Do show po latach wróciła m.in. Agnieszka Kaczorowska, jednak jej powrót nie wyglądał tak samo jak u innych – nie została powitana przez jury. Przed naszą kamerą zdradziła, co o tym myśli.

Wczoraj wieczorem wystartowała długo wyczekiwana 16. edycja "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym Maciej Kurzajewski, Magda Mołek oraz Grażyna Szapołowska. Wśród tancerzy nie zabrakło także spektakularnych powrotów - do programu wrócili Agnieszka Kaczorowska oraz Jan i Lenka Klimentowie. Powracający tancerze mogli liczyć na serdeczne powitanie od juy, jednak Agnieszka Kaczorowska nie usłyszała podobnych słów. Czy tancerka poczuła się pominięta? Przed naszą kamerą skomentowała sytuację i jasno określiła swoje podejście do programu. Nie jest tajemnicą, że Agnieszka Kaczorowska miała konflikt z Iwoną Pavlović i Tomaszem Wygodą.

Ja w ogóle tego nie potrzebuję. Ja tutaj jestem od wykonania pracy, od tego, żeby zatańczyć, żeby przygotować mojego partnera jak najlepiej i niech on tam stoi i zbiera potem albo pochwały, albo jakieś tam uwagi, a ja, oczywiście ja też to biorę do siebie, co on usłyszy, bo to jest też moja praca i tyle.

- skwitowała Kaczorowska.