Agnieszka Kaczorowska, znana tancerka i aktorka, zaskoczyła fanów wyjątkowym występem na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami". Podczas prób do rodzinnego odcinka show zabrała do studia swoje dwie córki — Emilię i Gabrielę. Emocjonalne chwile, które Kaczorowska uwieczniła na Instagramie, poruszyły jej obserwatorów i fanów programu. To wydarzenie miało dla tancerki szczególne znaczenie, co wyraziła w pełnym wzruszenia wpisie.

Agnieszka Kaczorowska z córkami w "Tańcu z gwiazdami" – wzruszające chwile

Agnieszka Kaczorowska przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych tancerek programu "Taniec z gwiazdami". Po kilkuletniej przerwie powróciła na parkiet, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem fanów. Jej obecność w programie ponownie wzbudziła zainteresowanie widzów, a emocjonalne chwile z udziałem jej córek stały się wyjątkowym momentem tego powrotu.

Podczas przygotowań do rodzinnego odcinka show, Kaczorowska podzieliła się emocjonalnym wpisem na Instagramie, w którym opublikowała zdjęcia i nagrania swoich córek na parkiecie. Kaczorowska nie kryła wzruszenia, podkreślając, jak ważne było dla niej to wydarzenie. Zaznaczyła, że pojawienie się córek na parkiecie to spełnienie jej marzeń:

Moje skarby dziś pierwszy raz w studio ''Tańca z gwiazdami''. Zawsze o tym marzyłam. Ale gdy wcześniej tańczyłam tutaj, to jeszcze nie byłam mamą… - przekazała Kaczorowska.

Z kolei Filip Gurłacz, taneczny partner Kaczorowskiej, zaprosił do wspólnego występu swojego tatę:

Para numer 8 zaprasza na odcinek rodzinny. Dużo wzruszeń od wczoraj. Moje dziewczynki były pierwszy raz w studio. Filip Gurłacz do wspólnego tańca zaprosił tatę, który jest absolutnie wyjątkowy. A wszystko odbywa się w rodzinnej atmosferze ''Tańca z Gwiazdami''. Zapraszamy Was na piękny odcinek - przekazała Kaczorowska.

Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami"

Rodzinny odcinek programu "Taniec z gwiazdami", który wyemitowanie zostany 23 marca o godzinie 19:55 na antenie Polsatu oraz w serwisie Polsat Box Go, na pewno dostarczy widzom wielu wzruszeń. W tym wyjątkowym epizodzie uczestnicy wystąpią na parkiecie u boku swoich bliskich. Blanka i Mieszko Masłowski zatańczą walca wiedeńskiego wraz z 14-letnią kuzynką Blanki — Stajkow. Tego wieczoru nie zabraknie osobistych historii i emocjonalnych momentów, które bez wątpienia poruszą publiczność. Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zatańczą salsę z mamą Marii, natomiast Tomasz Wolny i Daria Syta zaprezentują zmysłowe tango argentyńskie z żoną Tomasza — Agatą Wolny.

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska wystąpią w lekkim foxtrocie, w którym towarzyszyć im będzie tata Filipa — Grzegorz Gurłacz. Magda Narożna z partnerem zatańczy cha-chę z córką Gabrielą, a Michał Barczak zaprezentuje walca angielskiego z siostrą Eweliną. Na parkiecie pojawi się także Ola Filipek z przyjaciółką Wiktorią Filus, a Ada Borek zatańczy walca angielskiego ze swoim 73-letnim tatą. Z kolei Magda Mołek i Michał Bartkiewicz wystąpią w quickstepie, do którego zaproszą dziennikarkę Ulę Chincz.

Odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń!

