Agnieszka Kaczorowska, aktorka i tancerka, po wielu latach wróciła do "Tańca z gwiazdami", ale jest o niej głośno już od jakiegoś czasu za sprawą rozwodu z Maciejem Pelą. Po tym, jak zakończyła przygodę w programie "Królowa Przetrwania", Marianna Schreiber ujawniła, że jedna z uczestniczek 2. edycji miała romans na planie. To wywołało ogromne emocje, a wokół Agnieszki Kaczorowskiej rozpętała się prawdziwa burza. Teraz tancerka pojawiła się w RMF FM i nieoczekiwanie została zapytana o bardzo osobisty wątek... Co odpowiedziała?

Agnieszka Kaczorowska została zawstydzona podczas wywiadu

Podczas rozmowy w RMF FM Agnieszka Kaczorowska została postawiona przed nietypowym zadaniem. Prowadzący poprosił ją, by wskazała trzech najprzystojniejszych uczestników najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Choć pytanie mogło wydawać się niewinne, dziennikarz postanowił dodać do niego żartobliwy akcent.

TOP 3 przystojniaków w tej edycji, którzy Ci się podobają

Agnieszka Kaczorowska dopytała, czy chodzi o uczestników, ale dopiero to, co wydarzyło się potem zaskoczyło wszystkich:

Poczekaj, poczekaj. Ale ci, którzy występują w sensie? dopytała Agnieszka Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska podczas wywiadu zapytana o dźwiękowca

Dziennikarz zasugerował, że wśród kandydatów może znaleźć się także dźwiękowiec. W ten sposób, nawiązując do afery z "liścikami", jaka miała miejsce w 2. edycji "Królowych przetrwania".

Może być nawet dźwiękowiec jak jest fajny, to... powiedział dziennikarz radia RMF FM

Agnieszka Kaczorowska nie kryła zdumienia tą sugestią. Przez chwilę zastanawiała się nad odpowiedzią, po czym zażartowała, że wolałaby "pokazać pewien palec". Jej reakcja wywołała śmiech w studio, a prowadzący podjął temat, kontynuując lekką atmosferę rozmowy.

Chciałabym ci tu pokazać taki palec, jeden z tych pięciu, ale... (...) To jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście. Filip tak, do tego poczekaj... - odpowiedziała wyraźnie zaskoczona tancerka.

Cała sytuacja pokazuje, że wywiady na żywo potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych rozmówców. Agnieszka Kaczorowska, choć na moment wybita z rytmu, wykazała się humorem i dystansem do siebie. Spodziewaliście się takiej sytuacji?

