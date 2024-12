Fani Agnieszki Kaczorowskiej, znanej aktorki i tancerki, zauważyli, że w jej mediach społecznościowych przestało pojawiać się nazwisko męża, Macieja Peli. Na Instagramie, gdzie wcześniej występowała pod nazwą „Agnieszka Kaczorowska-Pela”, obecnie widnieje jedynie „Agnieszka Kaczorowska”. Co więcej, w napisach końcowych serialu "Klan" również na próżno szukać drugiego członu jej nazwiska! Fani serialu od razu zwrócili na to uwagę.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska-Pela pozbyła się nazwiska męża przed rozwodem

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wstrząsnęło fanami, jednak powoli każdy próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Maciej Pela zaczął rozwijać swoją karierę zawodową w roli tancerza, natomiast Agnieszka Kaczorowska weszła jeszcze mocniej do świata show-biznesu. Dodatkowo, aktorka już niebawem pojawi się w programie "Królowa Przetrwania", dla którego musiała wylecieć do Tajlandii, a po powrocie podjęła decyzję, że rozstaje się z mężem.

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska są jeszcze przed rozwodem, jednak fani dopatrzyli się ciekawej rzeczy. Po pierwsze, na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej zniknął drugi człon jej nazwiska, czyli "Pela". Okazuje się również, że aktorka musiała zawiadomić produkcję "Klanu", aby wykasowali jej drugie nazwisko ponieważ na napisach końcowych widnieje już tylko jako "Agnieszka Kaczorowska".

To kolejny krok w ich życiu, ponieważ już wcześniej Maciej Pela postanowił usunąć wszystkie zdjęcia z aktorką z profilu w social mediach, a teraz Kaczorowska odwdzięczyła się wymazaniem jego nazwiska. Co ciekawe, do takich sensacji doszedł jeden z profili na Instagramie zajmujący się omawianiem scen w serialu "Klan", który dopatrzył się, że faktycznie w napisach kończących serial Agnieszka pojawiała się, jako "Agnieszka Kaczorowska-Pela", jednak od kilku odcinków produkcja zmieniła ten zapis.

Taka ciekawostka… Agnieszka Kaczorowska w Klanie odzyskała swoje panieńskie nazwisko. Jeszcze do niedawna widniała w tyłówce per Kaczorowska-Pela Tymczasem od kilku odcinków - jak na dolnym zdjęciu - czytamy na Instagramie.

Fani od razu ruszyli do komentowania:

No proszę, a taka miłość, po rękach się całowali, na Instagramie słodycz i miłość wylewała się z każdej strony a rzeczywistość daleka od tego co pokazuje na insta. Zaklamanie na każdym kroku!!!!

Jej ten rozwód to się trafił,jak ślepej kurze ziarno. Tyle fejmu

A podobno sprawy rozwodowej jeszcze nie zaczęli - rozpisują się fani.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mają już ustalone pewne zasady ich relacji i jedną z nich jest podział na tegoroczne święta. Okazuje się, że Maciej będzie opiekował się ich córeczkami w Wigilię, a Agnieszka w pozostałe dwa dni świąt. Póki co, nie wiadomo, na kiedy zaplanowany jest rozwód pary, jednak zmiana nazwiska Agnieszki daje fanom do myślenia. Czy to może oznaczać, że oficjalne rozstanie pary odbyło się w tajemnicy i tancerze rozwód mają już dawno za sobą?

Reklama

Zobacz także: Maciej Pela nie wytrzymał po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską: "Ja rozwodu nie chciałem"