Występ Adama Stachowiaka w "The Voice of Poland" wzruszy wszystkich trenerów! Wokalista od najmłodszych lat pasjonował się muzyką. Co ciekawe w wieku czterech lat zyskał popularność jako najmłodszy wirtuoz instrumentów klawiszowych. Wydał też własną płytę, ale jego kariera nie potoczyła się tak jak planował. Dzisiaj wraca na scenę i chce podbić serca widzów i trenerów "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno odwróciły się tylko dwa fotele, ale Adam Stachowiak zahipnotyzował jurorów piosenką, którą skomponował dla swojej mamy.

Tymczasem zobaczcie zapowiedź sobotniego odcinka i wspaniały występ Adama Stachowiaka! Czy wokalistka ma szansę wygrać "The Voice of Poland"?

Występ Adama Stachowiaka w piątym odcinku "The Voice of Poland"

Adam Stachowiak wzruszył jurorów

Do czyjej drużyny trafi Adam Stachowiak? Wszyscy trenerzy gratulowali mu występu!