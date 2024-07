To prawdziwy hit! Naszyjniki z najnowszej kolekcji „Wild at Heart” marki Briju zaprojektowane przez polskiego projektanta Mariusza Przybylskiego zdobywają serca gwiazd. Ostatnio widzieliśmy w nich Agnieszkę Szulim i Edytę Górniak. Srebrna geometryczna biżuteria świetnie sprawdza się ze stylizacjami casualowymi i glamour, a kosztuje od 699 zł do 1299zł.

My jesteśmy jej fanami. A wam jak się podoba?

Agnieszka Szulim

@mariusz_przybylski już kocham ten naszyjnik! ❤ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Agnieszka Szulim (@aganajezykach)

19 Kwi, 2015 o 9:52 PDT

Edyta Górniak

Naszyjnik Briju, 699 zł

Naszyjnik Briju, 1199 zł

Naszyjnik Briju, 1299 zł