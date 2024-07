Sukienki boho to manifest wolności w modzie. Cóż innego może oznaczać mieszanka stylu artystycznej bohemy i wyzwolonych stylizacji hippisów z dodatkiem motywu vintage? Sukienki boho zachwycają różnorodnością, lekkością oraz wzorem. Przeważnie szyte są w kolorach ziemi i dobrze komponują się z dodatkami skórzanymi, piórami czy etniczną biżuterią.

Sukienki boho są uważane za symbol mody festiwalowej, która może być młodzieżowa, ale również zmysłowo kobieca. Występują w różnych długościach – zarówno mini (podcięta przed kolano może przypominać tunikę), midi – do kolan oraz maxi, która sięga długością kostki. To powłóczyste, lekkie sukienki, przepełnione wzorami oraz dodatkami w postaci frędzli i falban.

Jak nosić sukienki boho?

Bez względu na to, czy sukienka w stylu boho jest krótka czy długa, zawsze warto przepasać się szerokim, skórzanym paskiem w talii. Fasony takich sukienek są najczęściej obszerne, nie przylegają do ciała. Bez paska można wyglądać w nich jak w za dużym ubraniu. Jeżeli nie mamy go pod ręką, zastąpić go można łatwo apaszką, chustą czy wstążką. Do sukienek w stylu boho pasują bardzo dobrze skórzane botki czy kozaki. W bardzo ciepłe dni sięgnąć można po wiązane sandały czy rzymianki.

Jakie dodatki pasują do sukienki boho?

Sukienki boho najczęściej pojawiają się w kolorach ziemi – brązach, beżach, złocie, ciemnej zieleni czy przewrotnie - bieli. Dlatego do takiej kolorystyki bardzo łatwo można dopasować skórzane dodatki, etniczną biżuterię (pióra, drewno), skórzaną kamizelkę z frędzlami czy kapelusze z dużymi rondami. Odważniejsze dziewczyny mogą postawić nawet na... pióropusz. Jest to akcent z kręgu kultury indiańskiej, jednak aby wyróżnić się na festiwalu muzycznym warto po niego sięgnąć.

Jednym ze sztandarowych dodatków do stylizacji boho są opaski na głowę, często wykonane ze sznurka czy plecionych rzemyków. Łatwo rozpoznawalnym dodatkiem są również łańcuszki, pierścionki z dużym oczkiem czy duże, wiszące kolczyki.