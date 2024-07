Na wybiegach można doszukać się trendów rodem z renesansu. Bogate ozdoby we włosach, motywy roślinne czy połyskliwe materiały królowały na szesnastowiecznych dworach, dziś wykorzystują je znani projektanci.

Reklama

Im więcej, tym lepiej – uczesania modne w renesansie i dziś

Choć czasami mniej znaczy więcej, to w tym sezonie zasada ta nie obowiązuje w trendach fryzur i ozdób we włosach. Moda renesansu na wybiegach przejawia się między innymi w biżuterii noszonej na głowie. Dolce&Gabbana, Elie Saab oraz Gianni Versace proponują motywy roślinne w opaskach do włosów. Są to kwiaty, pnącza albo liście wykonane z różnych materiałów.

Dom mody Dolce&Gabbana stawia na masywne, złote spinki i ozdobne wsuwki z elementami z pereł. Jest to bezpośrednie nawiązanie do renesansowych upięć w kok i przyozdabiania takiej fryzury złotą siateczką z perłami albo kamieniami szlachetnymi. Projekty Versace to różnokolorowe opaski z motywami kwiatowymi, lżejsze i mniej spektakularne. Motywy roślinne modne w renesansie są realizowane także w innych elementach biżuterii, np. naszyjnikach i kolczykach.

Biżuteria nie tylko we włosach – modne dodatki

Ludzie renesansu uwielbiali biżuterię, która się wyróżniała. Skłonność do przepychu, jeśli chodzi o naszyjniki, kolczyki i bransolety, jest widoczna także współcześnie. Projektanci komponują kreacje z biżuterią bogatą, mocno błyszczącą i przyciągającą uwagę. Na przykład Giambattista Valli zaprojektował ogromne kolczyki w kwiaty z dużą ilością błyszczących elementów. Trend ten rozwinęły także takie domy mody jak Chanel i Lanvin. Motywy kwiatowe w masywnej i bardzo ozdobnej formie pojawiły się też u Elie Saab – przede wszystkim „liściaste” bransolety, pierścionki i kolczyki.

Zobacz także

Błyszczące tkaniny znowu na topie

Moda renesansu dla najbogatszych opierała się na jedwabiu i aksamicie, królowały też materiały zdobione srebrnymi i złotymi haftami układającymi się w niepowtarzalne wzory. Na wybiegach także dominują tkaniny błyszczące albo połyskujące. Takie są sukienki m.in. Calvina Kleina, Louisa Vuittona, Sonii Rykiel i Vionnet – uszyte z jedwabiu i innych lśniących tkanin, czasem z dodatkiem jeszcze bardziej połyskujących elementów. Na rodzimym rynku w obowiązujący trend wpisują się projekty m.in. Jarosława Ewerta, Joanny Kędziorek i marki Modelove.