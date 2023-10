Nic dziwnego, że „Moda na sukces” przypomina widzom niekończącą się opowieść, ale jednak słynna opera mydlana nie jest najdłuższym serialem na świecie. Co ciekawe, nie jest nawet w pierwszej dziesiątce! Prawdziwy rekordzista był emitowany w telewizji przez siedemdziesiąt dwa lata! Zebraliśmy listę produkcje, które widzowie śledzili przez całe dekady. Niektóre z nich mają ponad dziesięć tysięcy odcinków. Kojarzycie niemiecką serię „Miejsce zbrodni”, która była emitowana przez 46 lat? A może zdarzyło wam się spędzić niedzielne popołudnie na oglądaniu kolejnych odcinków „Szpitala miejskiego” albo „Dni naszego życia”? Choć „Moda na sukces” ma znacznie mniej sezonów, to telenowela pobiła rekord Guinessa w liczbie emisji w różnych krajach świata. Historia rodu Forresterów została pokazana w blisko stu państwach. Jak się najdłuższe seriale na świecie?

Szukając najdłuższego serialu na świecie, możecie wpaść na „Search for Tomorrow”. Amerykańska telenowela była emitowana aż przez trzydzieści pięć lat. Premiera serii odbyła się 3 września 1951 roku. Opera mydlana na dobre zniknęła z anteny dopiero w 1986 roku. Telewidzowie przez ten czas mogli obejrzeć w sumie 9130 odcinków. Co ciekawe, w ciągu pierwszych szesnastu lat kręcono bardzo krótkie, trwające średnio około piętnastu minut odcinki. Kręcony w Nowym Jorku „Search for Tomorrow” to także jedna z pierwszych telenowel, które nagrywano na taśmę i później emitowano. Wcześniej większość oper mydlanych emitowano na żywo.

Choć nie jest to najdłuższy serial na świecie, trzeba przyznać, że czas emisji „Wszystkich moich dzieci” robi spore wrażenie. Amerykańska telenowela pojawiła się na antenie 5 stycznia 1970 roku i była pokazywana aż do 2011 roku, czyli przez czterdzieści jeden lat! Opera mydlana należała do stacji ABC. Później była jeszcze przez dwa lata dostępna w internecie. Widzowie mogli zobaczyć tu takie gwiazdy jak Ellen Greene („Leon zawodowiec”, „Gdzie pachną stokrotki”). Co ciekawe, w serialu zagrała także Małgorzata Zajączkowska, która Polacy mogą kojarzyć z polskiej telewizji. „Wszystkie moje dzieci” to saga o losach trzech rodzin: Kane’ów, Chandlersów oraz Martinsów. Bohaterowie przeżywają miłosne uniesienia, zdrady i walczą o spełnienie marzeń w małym mieście, w którym nie brakuje wielkich problemów. Produkcja otrzymała Kryształową Statuetkę People’s Choice w kategorii Ulubiony serial puszczany w ciągu dnia. Jeśli lubicie zagraniczne telenowele, polecamy wam nasz tekst o serialowych gwiazdach tureckich.

Podczas poszukiwań najdłuższego serialu na świecie najprawdopodobniej rzuci wam się w oczy „Żar młodości”. Telenowela opowiadająca o dwóch rodzinach, działających w branży kosmetycznej i rywalizujących ze sobą o wpływy oraz prestiż, debiutowało w telewizji amerykańskiej 26 marca 1973 roku. Co ciekawe, opera mydlana do dzisiaj jest emitowana i ma już ponad pięćdziesiąt lat. Prawa do serii zostały sprzedane do dwudziestu pięciu krajów – w tym również Polsce. „Żar młodości” widzowie mogli oglądać w Polsacie. Trzeba przyznać, że w produkcji zagrało kilka dużych nazwisk: Eva Longoria („Gotowe na wszystko”), David Hasselhoff („Słoneczny patrol”), Eric Roberts („Mroczny rycerz”) czy też znane z „Mody na sukces” Jennifer Gareis oraz Adrienne Frantz.

Szanse na to, by zostać najdłuższym serialem na świecie, miało „Tylko jedno życie”. W późniejszych latach w amerykańskiej operze mydlanej pojawiło się sporo znanych dzisiaj gwiazd. W obsadzie znaleźli się m.in. Bryan Cranston („Breaking Bad”), Laurence Fishburne („Matrix”) czy też Amanda Peet („2012”). Premiera serii odbyła się 15 lipca 1968 roku, a emisja telenoweli zakończyła się dopiero w 2012 roku. Telewidzowie mogli śledzić losy ulubionych bohaterów przez czterdzieści cztery lata. Za emisję odpowiadała znana stacja ABC. „Tylko jedno życie” to opowieść o losach zamożnej rodziny Lordów, a także reprezentujących klasę średnią, Woleków oraz Riley’ów. To jedna z pierwszych oper mydlanych, które poruszają takie kwestie jak relacje międzyklasowe, narkomania, zaburzenia psychiczne, funkcjonowanie sekt czy też szpiegostwo międzynarodowe. Seria dwanaście nagród – w tym wyróżnienia Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych.

Niemiecka produkcja nadal ma szanse zostać najdłuższym serialem na świecie, ponieważ „Miejsce zbrodni” wciąż pojawia się w telewizji. Seria opowiadająca o pracy niemieckiej policji miała premierę 26 października 1969 roku i powstała jeszcze w Republice Federalnej Niemiec. Odcinkowa historia pokazująca zagadki kryminalne, z jakimi codziennie mierzą się niemieckie służby, jest na antenie już ponad pięćdziesiąt cztery lata. Dzięki temu, że „Miejsce zbrodni” jest kontynuowane przez tak długi czas, widzowie mogą zobaczyć, jak zmieniły się metody technik policyjnych.

Kolejnym kandydatem na najdłuższy serial na świecie są „Dni naszego życia”. Warto wspomnieć, że w tej operze mydlanej pojawiła się słynna Pamela Anderson. Telenowela po raz pierwszy została wyemitowana 8 listopada 1965 roku. Ostatnie odcinki zostały pokazane w 2021 roku i jak na razie powstało ich ponad czternaście tysięcy! Czy seria doczeka się jeszcze kontynuacji? Tego nie wiemy, ale należy odnotować, że „Dni naszego życia” były emitowane przez ponad pięćdziesiąt sześć lat. To historia rodzin Horotn i Bradys. Akcja kręci się oczywiście wokół romansów i dramatów bohaterów.

Jeszcze silniejszą pozycją, która ma szanse stać się najdłuższym serialem na świecie, jest „Szpital miejski”. Opera mydlana jest emitowana do dzisiaj (stan na 2023 rok), natomiast po raz pierwszy widzowie mieli okazję zobaczyć ją 1 kwietnia 1963 roku. Już od ponad sześćdziesięciu lat telewidzowie mogą śledzić losy lekarzy, którzy walczą o życia pacjentów, a po godzinach wdają się w romanse i próbują pogodzić pracę z burzliwymi związkami. W amerykańskiej telenoweli wystąpił. m.in. James Franco („Kroniki Times Square”) czy też Julię Berman („Jane the Virgin”, „Dwóch i pół”). Jak na razie powstało ponad piętnaście tysięcy odcinków „Szpitala miejskiego”. Jeśli lubicie produkcje o lekarzach, polecamy wam sprawdzić nasze zestawienie seriali medycznych.

Jaka produkcja jeszcze miała szanse zostać najdłuższym serialem na świecie? Przez pięćdziesiąt cztery lata widzowie mogli śledzić losy bohaterów „As the World Turns”. Pierwszy odcinek amerykańskiej opery mydlanej pojawił się w telewizji 2 kwietnia 1956 roku. Fani musieli się pożegnać z serią w 2010 roku. Opowieść o perypetiach przedstawicieli elit, którzy żyją w miasteczku Oakdale, obejmuje ponad trzynaście tysięcy odcinków. W późniejszych latach do obsady dołączyła Amanda Seyfried, którą telewidzowie mogą znać z takich produkcji jak „Mamma Mia!” oraz „Zaginiona”.

Seria od 1960 roku do 2022 roku nie schodziła z anteny i choć nie została najdłuższym serialem na świecie, to ponad sześćdziesiąt dwa lata emisji robi wrażenie. Wyjątkowo mowa o brytyjskiej, a nie amerykańskiej telenoweli. „Coronation Street” to historia o perypetiach mieszkańców Manchesteru, żyjących przy tytułowej ulicy. Do obsady z czasem dołączył m.in. Robert James-Collier, którego widzowie mogą znać z hitowego „Downton Abbey”. Opera mydlana doczekała się ponad dziesięciu tysięcy odcinków.

Pod względem emisji najdłuższym serialem na świecie bez wątpienia jest „Guiding Light”. Amerykańska seria pojawiła się jeszcze przed drugą wojną światową, w 1937 roku! Początkowo produkcja była nadawana w radiu, następnie została przeniesiona do telewizji. „Guiding Light” ostatecznie doczekało się ponad osiemnastu tysięcy odcinków, które zostały publikowane do 2009 roku, czyli przez ponad siedemdziesiąt dwa lata. To projekt, który nie ma sobie równych. Zagrali w nim m.in. Mark Margolis („Breaking Bad”) oraz Allison Janney („Służące”, „American Beauty”).

W świadomości polskich widzów być może to „Moda na sukces” była najdłuższym serialem na świecie. Jednak słynna opera mydlana znacznie odstaje od zaproponowanych przez nas produkcji. Saga o rodzinie Forresterów doczekała się 8928 odcinków. Warto też przypomnieć, że telenowela jest emitowana od 1987 roku, także nie jest aż tak starą produkcją w porównaniu do innych kandydatów. Poniżej prezentujemy inne opery mydlane, które mogą was zainteresować. Jak te wyniki mają się do polskich seriali? „M jak miłość” jest na antenie od ponad dwudziestu trzech lat i jak na razie pokazano dopiero 1696 odcinków.

