Rockowe stylizacje: czarna skóra, T-shirt lub koszula, ciężkie metalowe dodatki – nie są zarezerwowane tylko dla fanów rocka. Stylizacja to nie tylko odzwierciedlenie muzycznych upodobań, a przede wszystkim charakteru.

Pokaż swój wewnętrzny pazur i skomponuj outfit łącząc czarną skórę, ćwieki, T-shirt z nadrukiem i sweter typu kardigan.

Znakiem szczególnym rockowych stylizacji jest drapieżność i łamanie konwencji. Dlatego rock w modzie to zarówno skórzane, czarne spodnie czy szorty, T-shirt z nadrukiem nazwy rockowego zespołu, jak i seksowna spódniczka połączona z ciężką biżuterią i masywnymi butami. Drapieżności rockowemu outfitowi dodaje zdecydowany, mocny makijaż, oparty na silnie zarysowanych czerwonych ustach i mocno podkreślonej ciemnej oprawie oczu. Elementem najsilniej kojarzonym z rockową stylizacją jest skórzana kurtka. Może być to ciężka, męska kurtka z grubej skóry, wyglądająca na zniszczoną. Bardzo rockowo wygląda też jednak obcisła czarna kurtka ze srebrnymi dodatkami: zamkami, ćwiekami i naszywkami.

Łamanie konwencji w stylizacjach rockowych przejawia się w nietypowych połączeniach – ciężkie, robocze buty do zwiewnej sukienki, spodnie w kant połączone z niedbałą koszulą.

Rockowe stylizacje: młodzieńcza propozycja a’la Avril Lavigne

Pamiętacie zwariowaną, rockową piosenkarkę – Avril Lavigne, która królowała na listach przebojów z utworem „Complicated”? Jej styl ubierania się z pewnością przypadnie do gustu młodszym kobietom, ponieważ podstawą tego outfitu jest plisowana spódniczka. Łatwo połączyć ją z dopasowanym topem na ramiączkach i botkami. Dobrze komponuje się taka stylizacja z kamizelką z frędzlami lub kamizelką jeansową. Jako dodatek pojawić się może tutaj ciężka, srebrna lub czarna, plastikowa biżuteria.

Klasyczny rock: strój a’la Patti Smith

Matka amerykańskiego punk rocka to wzór klasycznego podejścia do tematu stylizacji rockowej. Jej znakiem rozpoznawczym jest kapelusz ze sztywnym, średnim rondem. Dobrać można do niego oversizową, białą klasyczną koszulę (można nawet wybrać model męski) i szerokie, czarne spodnie w kant na szelkach. Urozmaiceniem outfitu może być nadmiar cienkich złotych i srebrnych naszyjników oraz oczywiście czarna, krótka kurtka ze skóry. Do tak klasycznej stylizacji pasuje minimalistyczny makijaż, nieułożone włosy oraz czerwone usta.

Metalowa stylizacja prosto z zespołu Nightwish

Wokalistka metalowego zespołu Nightwish – Anette Olzon – znana jest przede wszystkim z mocnego głosu. Jej stylizacje to gorsety, czarne z akcentami cekinowymi lub błyszczącymi wstawkami na biuście. Do tak odważnej góry dołączyć można krótkie, jeansowe szorty oraz kozaki na wysokim obcasie. Aby „zneutralizować” stylizację, na ramiona zarzuć kardigan w szarym kolorze. Sama stylizacja jest bardzo „ciężka”, dlatego nie powinno się do niej dokładać biżuterii ani ostrego makijażu. Oczy można podkreślić makijażem smoky eye, ale usta powinny pozostać w kolorze nude.

Rockowe stylizacje: twój unikatowy styl

Zamiast przebierać się na wzór gwiazdy rocka, spróbuj stworzyć własny, rockowy look. Połącz spodnie typu rurki we wzorze moro z oversizowym T-shirtem i dopasuj do nich zielono-czarną kurtkę typu parka. Stylizację wykończ mocnym makijażem, dużymi okularami przeciwsłonecznymi i botkami sznurowanymi do połowy łydki.

Komponując każdą rockową stylizację pamiętaj, że kolory odpowiednie dla tego stylu to: czerń, szarość, ciemna zieleń, brąz czy granat.