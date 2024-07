Sukienka nie jest strojem tylko od tzw. wielkiego dzwonu – oprócz wykwintnych oficjalnych przyjęć, na które obowiązuje raczej wybór sukienki wieczorowej, jest także mnóstwo innych okazji, na które można ją założyć. Na szczęście są też sukienki codzienne, które pasują do wielu okoliczności.

Codzienna sukienka do pracy

Nie ma jednej recepty na codzienną sukienkę do pracy – w różnych firmach obowiązuje różny dresscode i to on jest podstawą do stylizacji. Jeśli jednak w pracy nie ma przymusu ubierania się w granatowe garsonki czy fioletowe koszule, to też nie znaczy, że żadne zasady nie obowiązują. Sukienka do pracy powinna być przede wszystkim schludna, z większą lub mniejszą dozą elegancji i stosowna do miejsca pracy. Odpowiedz sobie szczerze – czy zaufałabyś urzędniczce, która ma dekolt po sam pępek albo chciałabyś, żeby nauczycielka twojego dziecka miała mini do połowy uda? Albo będąc taką urzędniczką – czy czułabyś się dobrze, czując na sobie uważne spojrzenie każdej mijanej osoby? Codzienna sukienka do pracy musi więc spełniać dwie zasady – być stosowna i sprawiać, że czujemy się w niej komfortowo. Uniwersalne pod tym względem są sukienki z dzianiny.

Codzienna sukienka na spacer

Wybierasz się na dłuższy spacer z chłopakiem? Chcesz wyglądać ładnie, ale jednocześnie czuć się dobrze? Postaw na swobodne, dresowe sukienki, do których będą bardzo dobrze komponowały się wygodne sportowe buty lub trampki. Będziesz wyglądała atrakcyjnie, a stopy będą ci wdzięczne, że nie męczysz ich wysokimi obcasami.

Codzienna sukienka na spotkanie

Jeśli wybierasz się na spotkanie biznesowe, najlepsza będzie klasyczna elegancka sukienka – podczas biznesowych spotkań rozmówca ma się skupić na ofercie, jaka jest omawiana w trakcie spotkania, a nie na twoich nogach czy dekolcie. Zasada jest więc podobna jak w przypadku codziennej sukienki do pracy – stosownie! Bez stosowności nie ma elegancji.