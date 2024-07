Sukienka letnia to powiew świeżości, lekkości i dziewczęcości. Dlatego to niewątpliwie „must have” w szafie każdej kobiety.

Nie jest ważne, na jaki fason się zdecydujesz – pamiętaj, że sukienka koktajlowa to uniwersalny fason, który nigdy nie zawiedzie w upalne dni. Jeżeli chcesz podkreślić artystyczną duszę, sięgnij po styl boho chic. A gdy lubisz wyróżniać się na ulicy i jesteś miłośniczką street fashion – z pewnością zainteresuje cię oversizowa sukienka bez szwów i zarysowanych kształtów.

Najlepsze materiały na sukienkę

Sukienka letnia powinna być przede wszystkim uszyta z lekkich, zwiewnych i lejących się materiałów. Podczas upałów to właśnie ona zagwarantuje nam maksimum wygody i komfortu. Nie zapomnij, że tkaniny, z których zaprojektowana jest sukienka na lato, muszą być naturalne. Syntetyki spowodują wzmożoną potliwość. Co jeszcze ważne – ciało podczas upałów delikatnie puchnie, dlatego odradza się zakładać ubrania bardzo dopasowane do kształtów sylwetki.

Sukienka letnia w fasonie koktajlowym

Najbardziej popularny, ale także uniwersalny krój sukienek na lato to sukienka koktajlowa. Uszyta jest najczęściej z lejącego się materiału, nie opina ciała i ładnie układa się na sylwetce. Często spotykana w modelu prostym lub rozkloszowanym i kończącym się:

w połowie uda,

tuż przed kolanem,

do kolan.

Najczęściej sukienki koktajlowe posiadają szerokie ramionka, a dekolt w łódkę lub kwadrat, choć spotyka się również wiele modeli, które zaczynają się tuż pod szyją.

Sukienka letnia w stylu glamour

Któż powiedział, że w lecie nie można błyszczeć równie mocno jak w karnawale? Jeżeli chcesz zabłysnąć wyjątkowym blaskiem, sięgnij po stylizacje glamour. To sukienki na lato z cekinami lub innymi świecącymi dodatkami. Tutaj również pojawić się może model rozkloszowany, dodatkowo zdobiony. Aby nadać całej stylizacji „glam”, koniecznie dodaj do sukienki eleganckie, lakierowane balerinki i duże okulary przeciwsłoneczne.

Sukienka letnia w stylu boho chic

Jesteś buntowniczką, lubisz jeździć na festiwale muzyczne oraz posiadasz duszę artysty? Stylizacja boho chic jest idealna dla ciebie! Styl boho wywodzi z trzech głównych nurtów w modzie – bohemy artystycznej, stylizacji vintage oraz nurtów hippisowskich. Sukienka letnia w tym stylu idealnie wkomponuje się w klimat festiwalu muzycznego czy pikniku w parku. Projektowana jest najczęściej w kolorach ziemi z wyraźnie podkreślonymi printami na całym materiale. Stylizacje boho uzupełniane są dodatkami skórzanymi i etniczną biżuterią.

Sukienka letnia w stylu street fashion

To, że ulica rządzi się swoimi prawami, każdy wie. W modzie również zaprowadza swoje porządki – sukienka letnia w stylu streetowym to wyzwolenie się z jakichkolwiek kanonów mody. Są to najczęściej szerokie, oversizowe fasony bez zaznaczonych kształtów oraz bezszwowe. Wkomponowane mają kieszenie, kaptury czy suwaki.