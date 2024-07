Elegancka sukienka na oficjalne spotkanie

Żeby dobrze wypaść na spotkaniu biznesowym, oprócz perfekcyjnego przygotowania merytorycznego potrzebny ci odpowiedni strój. Nie ma co prawda odgórnych przepisów co do ubioru na tego typu spotkania, ale warto pamiętać o tym, by ubrać się schludnie i elegancko. Sukienka powinna być oficjalna, w stonowanych kolorach i niezbyt krótka.