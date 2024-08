Małgorzata Socha i Ewa Kasprzyk, popularne polskie aktorki, niespodziewanie straciły intratny kontrakt reklamowy. Współpraca z wiodącą siecią sklepów meblowych, która trwała od 2017 roku, zakończyła się z powodu zmiany strategii marketingowej firmy. Decyzja ta była zaskoczeniem dla obu gwiazd, które przez lata były twarzami licznych kampanii promujących produkty tej marki.

Małgorzata Socha i Ewa Kasprzyk tracą pracę i wielkie pieniądze!

Firma, z którą współpracowały aktorki, zdecydowała się na radykalne zmiany w swoim podejściu do promocji, co wiązało się z koniecznością zakończenia współpracy z dotychczasowymi ambasadorkami. Chociaż Małgorzata Socha i Ewa Kasprzyk były przez lata integralną częścią kampanii reklamowych (odgrywały rolę teściowej i synowej, przez co niektórzy myśleli, że naprawdę są rodziną), nowe cele biznesowe wymusiły poszukiwanie innych twarzy, które lepiej odpowiadają obecnym potrzebom marki.

Krzysztof Wadas, rzecznik prasowy firmy AGATA, w rozmowie z Super Expressem podkreślił, że decyzja o zakończeniu współpracy z Sochą i Kasprzyk była związana wyłącznie z nowymi wyzwaniami marketingowymi i strategią rozwoju firmy:

Doceniamy wkład obu aktorek w nasze kampanie, jednak teraz nadszedł czas na zmiany, które mają na celu odświeżenie wizerunku marki powiedział w rozmowie z Super Expressem

Utrata kontraktu oznacza nie tylko stratę regularnego źródła dochodów - szacuje się, że Małgorzata na reklamach zarabiała aż milion złotych rocznie, Ewa Kasprzyk nieznacznie mniej.

Obie aktorki cieszyły się ogromną popularnością dzięki swoim rolom w reklamach, co bez wątpienia przyczyniło się do ich rozpoznawalności i sympatii wśród publiczności.

Czy przyszłość zawodowa obu aktorek stoi pod znakiem zapytania? Zarówno Socha, jak i Kasprzyk mają bogate doświadczenie i na pewno nie pozostaną bez pracy na długo. Ich dotychczasowe sukcesy w branży filmowej i telewizyjnej dają nadzieję na nowe, ekscytujące projekty.

