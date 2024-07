Dresowe ubrania do niedawna były zarezerwowane na siłownię i do klubu fitness. Obecnie kobiety w dresach można spotkać na ulicy, a nawet na ważnych wydarzeniach i galach show biznesowych.

Z czym połączyć dresowe spodnie?

W zależności od tego, z czym zostaną zestawione ubrania dresowe, można uzyskać stylizację sportową, elegancką i rockową. Propozycją dla kobiet odważnych jest połączenie dresowych spodni ze ściągaczem w kostce ze szpilkami. To jeden z najpopularniejszych modowych trendów. Zamiast szpilek można też wybrać motocyklówki albo sznurowane botki na koturnie.

Najlepiej wybrać bawełniane spodnie w odcieniach szarości. Dresowy materiał często zestawia się ze skórą, na przykład skórzaną ramoneską. Połączenie tych materiałów stanowi zestawienie dwóch najpopularniejszych modowych trendów. Zamiast kurtki można do dresowych spodni wybrać luźny t-shirt albo koszulę z zapięciem na guziki. Na wierzch można założyć pikowany bezrękawnik. Do tego swobodnego zestawu odpowiednie będą buty typu Emu (miękkie zimowe buty z owczej skóry).

Zestaw z dresową bluzą z kapturem

Casualowy zestaw, na przykład na uczelnię, to dresowa bluza z dziewczęcą spódnicą o rozkloszowanym fasonie. Do gładkiej bluzy z dekoltem w łódkę, warto dopasować spódnicę ołówkową. Można ją zestawić też z tiulową spódnicą. W tym przypadku należy zadbać o sandały na obcasie. Do spódnic z wysokim stanem zakłada się pudełkowe bluzy, które podkreślają talię.

Szara bluza sprawdzi się również w połączeniu ze skórzanymi spodniami i trampkami albo botkami. Bluza z dzianiny będzie dobrze wyglądać z eleganckimi spodniami typu capri (o długości do połowy łydki), kobiecą biżuterią i szpilkami. Bluzy z cienkiego materiału można nawet zestawić ze spodniami z materiału w kant.

Dresowa sukienka

Dresowa sukienka o prostym fasonie to modowy hit. Do pracy w biurze latem można ją założyć w połączeniu z marynarką lub kardiganem i sandałami na platformie. Ten model sukienek jest odpowiedni na co dzień, ponieważ jest wygodny i przewiewny. Dresową sukienkę można zestawić z baletkami w srebrnym lub pastelowym kolorze.

Jesienią dresowa sukienka dobrze skomponuje się ze sportowym obuwiem. By nadać takiej sukience wieczorowego charakteru, zestawia się ją z butami na obcasie. Na romantyczną kolację warto wybrać sandały albo botki na obcasie, a do klubu założyć lakierowane szpilki. Na zimowe wieczory poza domem warto zestawić dresową sukienkę z kozakami z cholewką sięgającą do połowy łydki.