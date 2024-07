Minimalizm to alternatywa dla kolorowych, bardzo ozdobnych trendów. Kobiety, które są zwolenniczkami minimalizmu, nie noszą ubrań z falbankami, żabotami, motywami takimi jak kwiaty, wzory zwierzęce czy koronki.

Na czym polega minimalizm?

Minimalizm w modzie wynika z zdroworozsądkowego podejścia do wydawania pieniędzy i do życia. Polega na rezygnacji z możliwości, które daje świat mody, i skupieniu się na wybranych jej elementach. Minimalizm ma charakter racjonalny i ekonomiczny.

Ubrania minimalistyczne mają uproszczoną formę, nawiązującą do kształtów geometrycznych. Dla mody minimalistycznej typowe są stroje bez wzorów i o gładkiej powierzchni. Ubrania cechuje prostota, której towarzyszy jakość, uzyskana dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków materiału. Przywiązuje się wagę do szczegółów, w tym do wykończenia: szwy są nieskazitelne, a podszewki wykonane ze szlachetnych materiałów.

Kolorystyka ubrań minimalistycznych jest neutralna. Są to naturalne szarości i beże, czerń i biel. Styl minimalistyczny pasuje do pracy, a także sprawdzi się w czasie wieczornych przyjęć i w miejscach, gdzie wymaga się perfekcyjnego wyglądu.

Minimalistyczna stylizacja na wieczór

Aby dobrze wyglądać, wystarczy założyć dobrze skrojoną sukienkę i eleganckie szpilki. Sukienka może być czarna lub szara. Ten zestaw sprawdzi się jako wieczorna stylizacja. Nie trzeba jednak zupełnie rezygnować z dodatków: można wybrać torebkę o prostej linii w intensywnym kolorze, na przykład burgundowym. Z biżuterii warto wybrać jedynie pierścionek albo dużą bransoletkę.

Minimalistyczna stylizacja dzienna

W minimalistycznej stylizacji dobrze będzie wyglądać połączenie dwóch na pozór nie pasujących do siebie materiałów. Można założyć wełniany sweter i spódnicę wykonaną ze skóry. Do tego zestawu najlepiej wybrać prostą i delikatną biżuterię, na przykład wisiorek ze srebra na cienkim łańcuszku.

Minimalistyczna stylizacja do pracy

Prosty zestaw nie musi być nudny. Wystarczy, że eleganckie spodnie w kant będą mieć interesujący, oryginalny detal, na przykład sznurowane wiązanie w pasie na kokardkę. Do nich warto założyć klasyczną białą koszulę, którą ożywi sweterek w ponadczasowe paski. Dopełnieniem stylizacji będą buty – czarne, skórzane, typu workers – i luźna torebka o kształcie worka.