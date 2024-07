Ruch hippisowski pojawił się w drugiej połowie lat 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych jako forma masowego buntu przeciwko zastanym normom i tradycyjnym instytucjom społecznym: rodzinie, szkole, pracy i wojsku. Strój hipisów odzwierciedlał ich dążenie do wolności i przełamywania konwencji. Styl hippie, a przynajmniej niektóre jego elementy, do dzisiaj jest obecny w modzie.

Typowe ubrania w stylu hippie

W stylu hippie widać silne inspiracje tradycyjnym strojem mieszkańców Indii. Do zaczerpniętych od Hindusów elementów stroju należą m.in.: delikatne, bawełniane, przezroczyste tuniki, kolorowe tkaniny, szerokie rękawy bluzek, liczne bransolety na nadgarstkach.

Typowe wzory na tkaninach, z których uszyte są hippisowskie ubrania, to duże, kolorowe kwiaty oraz płynne, rozmyte wzory, np. typu „tie-dye”, czyli powstałe poprzez ręczne barwienie lub odbarwienie tkaniny.

Charakterystycznym krojem spodni noszonych przez „dzieci kwiaty”, jak określa się hippisów, są dzwony: spodnie o rozszerzanych na dole nogawkach. Mogą one być uszyte z jeansu lub innej tkaniny, mile widziane na nich są przetarcia. Spodnie hippie w wersji na lato to jeansowe, postrzępione szorty, które można nosić do zwiewnej góry, np. luźnej, kimonowej bluzki.

Alternatywą dla spodni są długie, powłóczyste spódnice, często zdobione koronkami, cekinami lub frędzlami. Można je nosić do uszytych z delikatnego materiału bluzek z odsłoniętymi ramionami i marszczonym dekoltem.

Typowe dla stylu hippie akcesoria

Styl hippie to także pewne charakterystyczne akcesoria, np. okrągłe okulary, tzw. lennonki (od nazwiska Johna Lennona, słynnego beatlesa, który je wylansował). Okrągłe okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne w różnych rozmiarach i o różnych barwach szkieł to obowiązkowy dodatek do stroju w stylu hippie.

Innym dodatkiem, który nawet neutralnej stylizacji nada hippisowski charakter, jest opaska do włosów noszona tak, aby przyciskała włosy tuż nad czołem, na tej samej wysokości dookoła głowy. Opaska może być wykonana z rzemyka, a dodatkiem do niej może być pióro lub kwiat. Można ją nosić do rozpuszczonych lub zebranych w luźny warkocz włosów.

Ważnym dodatkiem są duże torby, mogą one być wykonane z kolorowych nici, wzorzystej, naturalnej tkaniny lub ze skóry o ciepłym kolorze. Skórzana torba w stylu hippie powinna mieć frędzle.

Do długich spódnic i spodni dzwonów można nosić buty na platformie lub koturnie. Obuwie w stylu hippie to także sandały rzymianki, które nosi się zarówno do długich spódnic, jak i do szortów.

Na głowę można założyć kapelusz z szerokim, miękkim rondem, bandanę albo ażurową czapeczkę wykonaną szydełkiem.

Biżuteria w stylu hippie to przede wszystkim duże wisiory lub naszyjniki oraz wiszące kolczyki z piórek i muszli, ale też indyjskie bransolety i pierścienie z dużym oczkiem, np. z kamienia półszlachetnego (agatu, ametystu, onyksu lub opalu). Styl hippie dobrze komponuje się z biżuterią wykonaną własnoręcznie, np. bransoletkami z muliny, z kolorowych koralików, kolczykami z sutaszu lub frywolitki.