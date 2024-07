Styl sportowy: czy sport może być elegancki?

Styl sportowy to stylizacje casualowe, przeznaczone do noszenia na co dzień. Nie są to ubrania, w których można pokazać się na spotkaniu biznesowym czy w teatrze. Można jednak tak skomponować outfit na wyjście ze znajomymi, że nawet sport stanie się elegancki. Połącz szerokie spodnie ze ściągaczem u kostki ze szpilkami i sama się przekonaj, że taki miks zdziała cuda.