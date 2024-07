Skórzane szorty komponują się idealnie w stylizacjach letnich, ale również w tych jesienno-zimowych. Przeważnie pojawiają się w outfitach eleganckich i łączone są ze szpilkami na wysokim obcasie ze szpicem. Polecane są kobietom o szczupłej sylwetce.

Reklama

Skórzane szorty pojawiły się na rynku w latach 70. i 80., kiedy na wybiegach królowała skóra pod każdą postacią – spodnie, spódnice, sukienki. Dziś na rynku najpopularniejsze są czarne i brązowe. Ich długość często sięga do połowy uda. Czarny model bardziej pasuje do stylizacji eleganckich, w których można wybrać się do pracy, za to brąz można spokojnie dopasować do outfitu na wyjście ze znajomymi.

Skórzane szorty: z dodatkami czy bez?

Do skórzany szortów często dołączane są dodatki w postaci łańcuszków, ćwieków czy naszyć (np. kieszonek na pośladkach). Urozmaicenia na spodniach są mile widziane, jednak jeżeli chcemy pozostać w stylu eleganckim powinniśmy ich unikać. Z drugiej strony dodatki dobrze widziane są w stylizacjach rockowych czy rock romantic.

Skórzane szorty: z czym nosić skórę?

Postaw na prostotę. Minimalizm w tym przypadku stanie się kluczem do sukcesu w połączeniu skórzanych szortów z resztą ubrań. Komponuj stylizacje za pomocą czystych, jednolitych bluzek, prostych, krótkich kurtek czy żakietów typu Chanel. Bardzo dobrze skórzane szorty prezentują się ze szpilkami – szczególnie złotymi. Zamiennikiem mogą stać się sandałki na obcasie.

Zobacz także

Skórzane szorty: dwie propozycje stylizacji

Oto dwie propozycje, jak można skomponować stylizację ze skórzanymi szortami. Na początek wersja z czarną skórą:

czarne, skórzane szorty skomponować z białą, prostą bluzką, sięgającą mniej więcej do pasa oraz dołączyć do nich krótki szary sweterek (nierozpinany). Bluzka powinna na dole wystawać, tworząc falbankę nad spodniami. W chłodne dni nałóż cienkie, cieliste rajstopy i czarne kozaczki sięgające na kostkę, a na głowę kapelusz z małym, sztywnym rondlem. „Lżejsza” wersja na lato to dołączenie do stylizacji balerinek lub lordsów (najlepiej w srebrnym kolorze). Uzupełnieniem outfitu może być duża, obszerna torebka oraz wiszące kolczyki.

Wersja z brązową skórą:

takie spodenki komponują się bardzo dobrze z beżem, złotem czy brązem, dlatego też sięgnij po kremowy top na ramiączkach (może być z nadrukiem z motywem zwierzęcym, wtedy skomponujesz outfit typu safari) a na ramiona zarzuć dodatkowo skórzaną, brązową kamizelkę z frędzlami. Na nogach powinny pojawić się bardziej sportowe wersje obuwia, ponieważ cała stylizacja jest bardziej na co dzień – np. botki w brązowym lub beżowym kolorze. Jako dodatek wybierz biżuterię typu etno lub boho, np. kolczyki z piórkiem lub naszyjnik z zawieszką wykonaną z drewna. Zamiast torebki dołącz do stylizacji mały, skórzany plecaczek lub modną ostatnio sakiew.

Skórzane szorty (bez względu czy czarne czy brązowe) łącz z pastelowymi kolorami. Już same spodnie są mocnym akcentem, dlatego sięgaj po biel, delikatną zieleń, subtelny brąz lub beż oraz pudrowy róż.