Styl lat 90. ponownie króluje na wybiegach i ulicach miast. Ogrodniczki, mały plecaczek, bandana albo naszyjnik-obroża – jeśli masz jeszcze w swojej szafie któryś z tych przedmiotów, szybko go z niej wyciągnij i noś.

Naszyjnik-obroża, “choker”

W latach 90. noszono na szyi ciasno do niej przylegające obróżki z aksamitnej tkaniny. Innym wariantem były obróżki z elastycznej, plastikowej, ażurowej siateczki.

Ogrodniczki

Dżinsowe, luźne spodnie na szelkach w latach 90. nosili i mężczyźni, i kobiety. Obecnie wróciły one do mody damskiej. Można je nosić np. na obcisłego crop-topa.

Bandany

Bandana to nieduża kwadratowa chustka, często ma intensywny kolor i białe lub biało-czarne wzory. Nosi się ją na głowie, na szyi, a także zawiązaną na nadgarstku.

Klapki Birkenstock

Klapki Birkenstock to buty na dość grubej, wyprofilowanej podeszwie korkowej, z jednym lub dwoma szerokimi paskami. Przypominają one trochę obuwie ortopedyczne. Po wielkim powrocie do mody te wygodne buty noszone są właściwie do wszystkiego: do eleganckich sukienek, do szortów, do boyfriendów, spodni rurek i alladynek.

Crop-topy

Razem z modą na lata 90. wróciła moda na odsłonięte brzuchy. Crop-top to właśnie bluzeczka, która mniej lub bardziej odsłania brzuch. Można nosić ją pod jeansowe ogrodniczki lub sukienkę na szelkach. Crop-top bardzo dobrze wygląda jako góra do spodni lub spódnicy o podwyższonym stanie.

Jeansy o podwyższonym stanie

Jeansy o podwyższonym stanie podkreślają wcięcie w talii, ale jednocześnie bezlitośnie poszerzają w biodrach. Możesz nosić je bez obaw, jeśli twoja figura przypomina sylwetki top-modelek z lat 90: jest wysportowana, ale niepozbawiona kobiecości.

Damskie plecaczki

W latach 90. plecaki zastąpiły damskie torebki. Noszone były zarówno do spodni, jak i do sukienek. Najpopularniejszym fasonem plecaka był plecaczek z główną kieszenią ściąganą sznurkiem, jedną dużą klapą i dwiema mniejszymi kieszonkami znajdującymi się z przodu. Ten typ plecaka znowu jest modny.