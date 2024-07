1 z 5

Czy prasujecie swoje ciuchy? No dobra – my też nie. Kto ma na to czas? Ale niestety, istnieją tkaniny, na których każde – ale to każde – zagniecenie widać w zwielokrotnionej formie.

Nie żeby to samo w sobie było wpadką. Każdemu się zdarza wyjść na ulicę w lekko pogniecionej sukience czy koszulce. Ale pewna gwiazda posunęła się o jeden krok za daleko – dziwna, zamszowo-welurowa tkanina, staromodne, dzwonowate nogawki i ta ramiona, która wyglądają jakby miały się zaraz rozpaść… jest to tak zwana wpadka! Kto jest winowajcą? Zajrzyjcie do galerii!