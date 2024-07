Jolanta Kwaśniewska chciała uchodzić za ikonę stylu. Czasem lekko ją ponosiło. Srebrna garsonka i do tego ta mini!!! Kwaśniewska została kiedyś skrytykowana za zbyt krótką sukienkę na spotkaniu z królową Elżbietą.

To była gotowa kreacja Gai Mattiolo i oryginalna długość spódnicy! Proporcjonalna zresztą do mojej figury i rozmiaru garderoby 36. Słusznie pani przypomniała, to była pierwsza oficjalna wizyta na takim szczeblu, szybko wyciągnęłam wnioski i zaczęłam szyć w Caterinie między innymi po to, by wydłużać spódnice (...) - tak się tłumaczyła z tej "wpadki".