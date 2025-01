Robert wziął udział w 6. edycji miłosnego eksperymentu TVN, w której poznał swoją żonę Anetę. Od trzech lat para tworzy udane małżeństwo, czym chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Ostatnio uczestnik show postanowił pochwalić się osobistym osiągnięciem. Mężczyzna nagrał własną piosenkę i teledysk! Nie zgadniecie, kto pojawił się w nim gościnie!

Aneta i Robert wzięli udział w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i są już małżeństwem przez ponad 3 lata. Oboje mieli nadzieje, że w programie znajdą swoją miłość i nie mogli sobie wyobrazić lepszego zakończenia. Owocem ich miłości jest córeczka Hania, która urodziła się wcześniakiem. Rodzice dziewczynki walczyli o jej życie, ale na szczęście wszystko skończyło się bardzo dobrze. Ostatnio Robert i Aneta Żuchowscy podzielili się radosną nowiną, a teraz uczestnik show postanowił pochwalić się swoim osobistym sukcesem. Mężczyzna nagrał piosenkę i teledysk, która będzie miała swoją premierę już 15 stycznia.

Czasami warto oderwać się od rzeczywistości i po prostu… bujnąć. Już 15.01.2025 nadchodzi premiera mojego utworu – chilloutowe brzmienie, które pozwoli spojrzeć na życie z innej perspektywy. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy – to dopiero początek! Link do presave w BIO!

– napisał Robert.