Adam Małysz, legenda polskiego sportu, w ostatnim czasie zabrał głos na temat swojego stosunku do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć akcja cieszy się ogromnym poparciem społecznym i wspierają ją zarówno celebryci, jak i tysiące Polaków, Małysz rozwiał wątpliwości nt. swojej decyzji. Co powiedział?

Nie ma chyba drugiej inicjatywy, która tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dzieliłaby Polaków, a jednocześnie wywoływała tyle skrajnych emocji. Jedni cały rok czekają na niedzielę, w której puszczą "światełko do nieba" i przekażą wsparcie dla WOŚP, inni są zagorzałymi krytykami zarówno tej idei, jak i samego Jerzego Owsiaka.

Nic zatem dziwnego, że stanowisko gwiazd ws. WOŚP to gorący temat, szczególnie w okresie kolejnego finału Orkiestry. W tym roku już po raz 33. fundacja będzie zbierała pieniądze na szczytne cele, a liczni celebryci włączają się w aukcje charytatywne dostępne w sieci. Stanowisko Adama Małysza, znanego skoczka narciarskiego, w kontekście inicjatywy Jerzego Owsiaka wzbudziło natomiast spore kontrowersje. Na jednym z portali pojawiły się mylące informacje, jakoby Adam Małysz miał nie wspierać WOŚP, a w zamian za to skupić się na innej inicjatywie. Skoczek jednak szybko rozwiał wątpliwości:

Wkurzyłem się, powiem szczerze, jak gdzieś usłyszałem, że Małysz już nie wspiera WOŚP, odszedł od WOŚP, bo wspiera akcję Hormanna ''Skok do życia''. No kurczę blade, no! Nie powinno tego w ogóle być

Adam Małysz uspokoił swoich fanów i przekazał, że wsparcie jednej inicjatywy nie wyklucza innych kierunków pomocy, dlatego ma zamiar działać zarówno w akcji WOŚP, jak i inicjatywie "Skok do życia". Nie ma więc powodów do obaw!

Ja się włączam w różne akcje, choćby w tę z Hormannem ''Skok do życia''. Oni przyszli do mnie i jak mi powiedzieli, że to jest na dzieciaki, które wychodzą z domu dziecka i zostają bez niczego, a oni chcą im pomóc iść w dobrym kierunku, jakiś cel znaleźć w życiu i też chcą pomóc finansowo, to dlaczego miałbym się nie włączyć? Tym bardziej że to się nazywa skok, co się zawsze kojarzy ze skokami. Jestem też ambasadorem ''Wings for Life'', a z Jurkiem Owsiakiem tak samo współpracujemy

- dodał Adam Małysz.