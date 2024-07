Rękawiczki zimowe powinny nie tylko ogrzewać dłonie, ale również zapewniać skórze wentylację. Spośród bogatej oferty można m.in. wybrać modele, które: trzymają ciepło (tzw. heat holders), rękawiczki ozdobne oraz narciarskie.

Skóra na rękach jest bardzo cienka, przez co szczególnie narażona na niekorzystne działanie wiatru i niskiej temperatury. Oprócz zakupu wygodnych rękawiczek warto również zadbać o pielęgnację dłoni, np. wmasowując w nie codziennie na noc olej kokosowy.

Damskie i męskie rękawiczki do noszenia na co dzień

Rękawiczki to nieodłączny element zimowego stroju, dlatego najlepiej dobrać go stylistycznie i kolorystycznie. Tkaniny, materiały i włókna, z jakich najczęściej szyte są rękawiczki to:

skóra (licowa i zamsz),

flausz,

welur,

bawełna,

wełna,

futro (naturalne i sztuczne),

ortalion.

Decydując się na rękawiczki skórzane, trzeba zwrócić uwagę na to, by miały mocne szwy i wewnętrzne ocieplenie. Produkty średniej i wyższej jakości, nie tylko lepiej się prezentują, ale również zapewniają dłoniom komfort, bardzo dobrą chwytność oraz możliwość obsługiwania sprzętu elektronicznego, takiego jak np. tablet czy smartfon. Skórzane i zamszowe rękawiczki to najlepszy wybór dla osób, które cenią sobie wygodę i klasyczną elegancję na co dzień. Wybierając kolor najlepiej stosować się do zasady obowiązującej w dobieraniu skórzanych dodatków: ta sama barwa co czapki i szalika, która może jedynie różnić się odcieniem. Należy pamiętać, że jasne rękawiczki wykonane z zamszu, flauszu lub weluru szybko ulegają zabrudzeniom.

Bawełniane rękawiczki to propozycja dla osób, które nie preferują długich, zimowych spacerów oraz przebywania na zewnątrz, gdy temperatura powietrza spada poniżej zera.

Wełniane rękawiczki są najlepszym uzupełnieniem parki (czyli długiej kurtki), ciepłego kożucha lub wełnianego płaszcza.

Ortalionowe rękawiczki to doskonała ochrona przed zimnem i wilgocią (np. podczas uprawiania zimowych sportów lub gier i zabaw na śniegu) i doskonałe uzupełnienie sportowej stylizacji.

Można również wybierać spośród modeli:

jednopalczastych,

bezpalcowych z odpinaną górą,

pięciopalczastych.

Rękawiczki heat holders i rękawiczki narciarskie

Osoby, które cierpią z powodu często marznących dłoni, powinny rozważyć zakup rękawiczek, określanych mianem najcieplejszych. Heat holders, czyli trzymające ciepło rękawice, wykonane są z przędzy termicznej. Tego typu włókna izolują skórę rąk od temperatury na zewnątrz, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów oddychalności i odprowadzania wilgoci. W takich rękawiczkach dłonie się nie pocą i są bardzo dobrzeogrzewane, dlatego doskonale sprawdzają się zarówno do codziennego użytkowania, jak i na narciarskim stoku. Rękawice narciarskie to element, który jest niezbędny np. podczas jazdy na nartach. Wyposażone są w parametry dostosowane do bardzo niskich temperatur. Uprawianie w nich sportu jest komfortowe, ponieważ wykonane są z nieprzemakalnych tkanin, które zapewniają dłoniom ciepło, mają wzmocnienia (np. ułatwiające trzymanie kijków narciarskich) oraz doskonale odprowadzają wilgoć.

