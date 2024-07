Rękawiczki koronkowe, satynowe, skórzane, długie, półdługie czy krótkie? To, jakie wybierzemy, zależy nie tylko od indywidualnego gustu. Istnieją pewne zasady, którymi należy się kierować podczas dopasowywania rękawiczek do stroju i noszenia ich w towarzystwie. W końcu przeznaczone są dla kobiet eleganckich i mają podkreślać dystynkcję.

Rękawiczki – symbol elegancji i kobiecej zmysłowości

Rękawiczki traktuje się obecnie przede wszystkim jako element zimowej garderoby, ale przez wiele wieków były niezbędnym dodatkiem do sukien przez okrągły rok. Od średniowiecza aż po początki XX wieku żadna szanująca się dama nie ruszała się z domu bez rękawiczek. Królowa Elżbieta I do dziś kontynuuje tradycję codziennego zakrywania dłoni w sytuacjach oficjalnych. Białe rękawiczki założyła nawet do słynnego kanarkowego kompletu, w którym wystąpiła na ślubie księcia Williama. Żeby nosić rękawiczki wcale nie trzeba mieć błękitnej krwi. Są dodatkiem wybieranym przez ikony mody i gwiazdy filmowe. Zestaw mała czarna plus długie rękawiczki kojarzy się z Audrey Hepburn i jej niezapomnianą kreacją w „Śniadaniu u Tiffany’ego”. Holly Golightly właśnie dzięki niepozornym elementom garderoby, takim jak rękawiczki, stała się wzorem elegancji i zmysłowości.

Do czego pasują rękawiczki? Zasady ich dobierania

Rękawiczki można zestawić zarówno z sukienkami, jak i z kostiumami. Pasują do kreacji wizytowych i wieczorowych. Dobierając je, zwraca się uwagę na: długość, materiał i kolor. Długie rękawiczki (za łokieć) przeznaczone są do sukni bez rękawów i na cienkich ramiączkach. Półdługie (przed łokieć) najlepiej wyglądają w połączeniu z krótkim rękawem i grubymi ramiączkami. Natomiast krótkie (do nadgarstków) można zestawić z rękawem 3/4. Ich materiał powinien dobrze komponować się z materiałem kreacji. Jeśli jest to lekka, tiulowa suknia, warto postawić na równie lekką dekorację dłoni, np. rękawiczki koronkowe. Zbyt ciężkie mogłyby wywołać efekt przytłoczenia, a przez to – przesytu. Największą ostrożność należy zachować przy dobieraniu rękawiczek skórzanych. Stanowią one dominującą część garderoby. Do wieczorowych sukni najchętniej dobierane są rękawiczki satynowe i tiulowe. Dużym powodzeniem cieszą się modele bez palców (z pętelką), bardziej eleganckie są jednak rękawiczki zakrywające palce. Najmodniejsze kolory to czerń, burgund, butelkowa zieleń i cappuccino. Barwa rękawiczek powinna być dostosowana do pory dnia, o której są zakładane. Do zmierzchu nosi się jasne, natomiast wieczorem – ciemne.

Rękawiczki a savoir vivre

Noszenie rękawiczek zobowiązuje do zachowania pewnej etykiety. Efekt elegancji osiąga się nie tylko dzięki dodatkom, lecz także dzięki salonowemu zachowaniu. Po pierwsze, nie należy ściągać rękawiczek publicznie – nawet do powitania (jedynie przed zasiadaniem do stołu i grą w karty). Po drugie, nie wypada układać zdjętych z rąk rękawiczek na stole – lepiej jest dyskretnie włożyć je do kopertówki. Po trzecie, nie powinno się trzymać papierosa w ręce, na którą nałożona jest rękawiczka, lecz zaopatrzyć się w długą lufkę, inaczej fifkę (taką, jaką miała Holly Golightly).

