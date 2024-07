Golf w wersji eleganckiej oraz casualowej. Dwa sprawdzone pomysły na stylizacje z golfem

Golf jest modny, uniwersalny i ciepły. W wersji eleganckiej można założyć go do pracy bądź restauracji. Bluzkę łączy się z rajstopami, prostymi spodniami albo ołówkową spódnicą oraz czółenkami lub mokasynami. Casualowe stylizacje z golfowym swetrem sprawdzą się jako strój do szkoły. Golf można założyć do dżinsów, czarnych rurek albo rozkloszowanej spódnicy.