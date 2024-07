Kurtka zimowa – jaką wybrać?

Wśród kurtek na zimę nieustannie trwa rywalizacja między fasonami ciepłymi a eleganckimi. Niechęć do ocieplanych, deformujących sylwetkę kurtek puchowych sprawiła, że na parę lat odeszły one do lamusa, a niepodzielnie zaczęły panować płaszcze – tweedowe, flauszowe i w stylu maksi. Teraz kurtki puchowe wracają, i to w wielkim stylu. Można wybierać w kobiecych, podkreślających talię wzorach. Nie dla każdego jednak jest to wystarczający argument, by kurtką puchową zastąpić klasyczny płaszcz.