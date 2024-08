Anna i Robert Lewandowscy są szczęśliwymi rodzicami 7-letniej Klary i 4-letniej Laury. Dziewczynki są dla nich oczkiem w głowie i sławni rodzice starają się im zapewnić wszystko, co najlepsze. Nic więc dziwnego, że Ania Lewandowska postanowiła zabrać córkę, aż do Polski, by jej latorośl mogła przejść metamorfozę.

Córka Anny Lewandowskiej przeszła metamorfozę

Anna Lewandowska, wraz z mężem Robertem i córkami już od ponad dwóch lat mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Małżonkowie zmuszeni byli do przeprowadzki, ponieważ Lewandowski dołączył do kultowego klubu FC Barcelona. Wygląda jednak na to, że nowe miejsce zamieszkania przypadło również do gustu jego żonie. To właśnie w Hiszpanii, Ania Lewadnowska odnalazła swoją pasję, jaką jest bachata i chętnie trenuje pod okiem przystojnych trenerów. Miłość do tańca zaowocowała tym, że Lewandowska postanowiła założyć bardzo ciekawe studio, w którym będzie można nie tylko potańczyć, ale również poćwiczyć m.in. pilates.

Mimo licznych biznesów i zobowiązań zawodowych Anna Lewandowska poświęca się również wychowaniu córek. Trenerka chce, aby Klara i Laura miały niezapomniane wakacje i co i rusz funduje im jakieś atrakcje. Ostatnio Anna Lewandowska zabrała pociechy do parku rozrywki, a wizytę skrupulatnie relacjonowała na swoim Instagramie. Tym razem "Lewa" pochwaliła się w sieci, że zabrała swoją latorośl na "babski wyjazd" podczas którego jedna z jej córek przeszła metamorfozę.

Anna Lewandowska pochwaliła się kadrem, na którym widać Klarę i emotikony flagi Polski i samolotu, tym wymownym komentarzem "Lewa" postanowiła poinformować fanów, że wraz z pociechą lecą do Polski. Trenerka wyjaśniła później, że zabrała dziecko na "babski wyjazd".

To się nazywa babski wyjazd - napisała Lewandowska, relacjonując wizytę u fryzjera.

Żona Roberta Lewandowskiego podkreśliła, że mocno dba o nie tylko swoje włosy, ale również swoich dzieci.

Jak wiecie mocno dbam o włosy zarówno swoje jak i dzieci (choć w Barcelonie ciężko o lśniące włosy ze względu na rodzaj wody i słońce) to pielęgnacja jest ważna - oceniła Ania.

