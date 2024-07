Przedziałek na środku głowy można łączyć z różnymi uczesaniami, nie musi występować jedynie w wersji podstawowej i klasycznej a la Morticia Addams.

Przedziałek na środku głowy świetnie sprawdza się w uczesaniach w stylu lat 70. oraz romantycznych warkoczach zaplatanych dookoła głowy.

Przedziałek na środku – jaka twarz wygląda w nim szczególnie korzystnie?

Przedziałek na środku jest uczesaniem wymagającym idealnych rysów twarzy. Wszelkie asymetrie, duży nos, lub zbyt wysokie czoło zostaną niekorzystnie uwydatnione przez takie uczesanie. Dobrze, by włosy nie były przyklejone do głowy i czoła, wówczas fryzura będzie zaostrzać rysy i bardzo zaokrągli twarz. Dobrym sposobem jest przeczesywanie co jakiś czas włosów palcami i unoszenie ich u nasady. Dzięki temu fryzura będzie lekka. Twarz kwadratowa może dobrze wyglądać w przedziałku pośrodku głowy pod warunkiem, że reszta fryzury nie będzie gładka tylko lekko pofalowana z kosmykami zachodzącymi na policzki. Jest to uczesanie, które dobrze współgra z dłuższą grzywką rozchodzącą się na boki w kierunku kości policzkowych.

Przedziałek na środku – przedziałek zygzakowaty

Przedziałek wykonany na środku głowy w formie zygzaka to propozycja dla osób, które chcą optycznie zwiększyć objętość fryzury. Niedbałe wykonanie przedziałka palcami to dobry pomysł na fryzurę w stylu boho, której nieodłącznym elementem są długie, naturalnie pofalowane włosy.

