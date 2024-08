Uczestnicy "Hotelu Paradise" po emisji sezonu zyskują naprawdę dużą popularność wśród fanów. Niektórzy z nich są w stałym kontakcie ze swoimi odbiorcami na Instagramie i tak jest w przypadku Tori, która była jedną z najbardziej lubianych postaci w siódmym sezonie "Hotelu Paradise". Fani długo na to czekali, ale opłacało się, ponieważ Victoria dodała zdjęcie ze swoim partnerem! Tylko spójrzcie na te kadry.

Już niebawem fani programu "Hotel Paradise" ponownie będą mieli okazję zagłębić się w nowy sezon show. To będzie już 9. odsłona, a internauci wciąż pamiętają uczestników poprzednich edycji i śledzą ich social media. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziewczyn siódmej edycji była Tori, która niemalże od początku była związana z Krzyśkiem. Fani spekulowali, że ta relacja może przetrwać po zakończonym programie, jednak tak się nie stało. Krzysiek oświadczył się zupełnie innej kobiecie, a Tori poszła w swoją stronę. Niedawno fani byli zaskoczeni, gdy zobaczyli Victorię i Jacka, który wygrał swoją edycję.

Staramy się zorganizować czas tak, aby spędzić każdy możliwy moment wspólnie po prostu. Co ważne, to to, że faktycznie widzimy, że za sobą tęsknimy i chcemy to ciągnąć dalej. Co z tego wyjdzie? Ciężko powiedzieć, cieszymy się tym, co jest teraz. Przyszłości nie da się przewidzieć, wierzymy w przyjaźń damsko-męską, ale życie pokazuje niejednokrotnie zupełnie co innego, a więc kto wie

- mówił wówczas Jacek.